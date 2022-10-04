Свежий выпуск
После армии – в вуз
Кадиша Ныгмет

Министерство обороны совместно с МНВО РК, а также ведущими вузами страны инициировало проект по повышению мотивации к прохождению срочной воинской службы.

Он предусматривает предоставление всем гражданам, отслужившим срочную воинскую службу, возможности поступления на обу­чение в вузы на платной основе в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы по результатам собеседования без учета Единого национального тестирования. Причем поступить они смогут в течение календарного периода, то есть, например, после демобилизации осенью. А пройти обучение на военной кафедре вузов все бывшие военнослужащие смогут бесплатно и без экзаменов.

Как сообщили в МО РК, отдельным, наиболее достойным военнослужащим, дисциплинированным и достигшим в период срочной воинской службы высоких результатов в боевой подготовке, будет предоставлена возможность получения бесплатного высшего образования за счет гранта вуза. Кроме того, отличившиеся молодые люди смогут поступить в военные учебные заведения Министерства обороны без экзаменов и учета ЕНТ и также в течение календарного периода.

Преимущественное право при поступлении в военные учебные заведения без экзаменов и на получение гранта для обучения в граж­данских вузах планируется предоставить прошедшим срочную воинскую службу детям военнослужащих. Реализация проекта не требует внесения изменений в законодательство.

«Около сорока высших учебных заведений во всех регионах страны подтвердили намерение предоставить образовательные льготы для юношей, прошедших срочную воин­скую службу. В свою очередь Министерство обороны уже начало работу по внесению изменений в соответствующие правила, утверж­даемые приказами министра. Реализация проекта начнется с 2023 года. Льготы на получение образования распространятся на солдат, которые в настоящее время проходят срочную воинскую службу и подлежат призыву в 2022 году», проинформировала пресс-служба МО РК.

Вместе с тем в министерстве идет работа по утверж­дению программы по минимизации травматизма и гибели военнослужащих «Береги жизнь».

– По своему содержанию программа получилась максимально практико-ориен­тированной. Она охватила весь комплекс превентивных направлений – от информационно-имиджевого блока и работы по совершенствованию объектов военной инфра­структуры до законотворческой деятельности. Современная армия становится открытым социальным институтом, и мы всецело следуем принципу «слышащего государства», – прокомментировал начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.

По его словам, определены пять основных направлений работы по программе «Береги жизнь». Решаются проблемные вопросы, проводится работа с родителями и представителями общественных организаций.

Напомним, эта программа была инициирована в июне текущего года министром обороны генерал-полковником Русланом Жаксылыковым в рамках исполнения поручения Президента страны по сохранению жизни и здоровья военнослужащих. Она направлена на минимизацию безвозвратных потерь в армей­ской среде. Программой, рассчитанной до 2025 года, предусмотрен комплекс профилактических мероприятий и создание условий для повышения доверия общества к армии.

Популярное

Все
Как быть студентам Атырауского инженерно-гуманитарного института, лишенного в апреле текущего года лицензии?
Не везет!
В Жарлыозеке – лучший аким
Домашняя победа
Долгожданный асфальт
Между зрительным и умозрительным
Разнорабочая сила
Крупный «улов»
Тема трубы накануне зимы
С вокзала во дворец
Штраф за спекуляцию
Выдающиеся голоса
Чтобы помнили
Нет требования – нет и наказания
Независимость в лицах
История любви и героизма
Чтобы понимать друг друга
После армии – в вуз
Работать засучив рукава
Должок за тепло
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Однократный срок президентства: Токаев объяснил суть реформы
ЕНУ получил статус исследовательского университета
Какие тендеры, такая и вода
В моногороде Аксу второй год не могут запустить котельную стоимостью 11 млрд тенге
Может ли сказаться на инфляции большой оборот рублей в Казахстане – ответ главы МНЭ РК
Касым-Жомарт Токаев встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Новый учебный год в Костанае начался с обострения старых проблем
Первоклассникам в Актобе по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту
Институт президентства в контексте конституционной реформы в Казахстане
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав

Читайте также

Свежий выпуск
История любви и героизма
Свежий выпуск
Чтобы понимать друг друга
Свежий выпуск
Крупный «улов»
Свежий выпуск
Тема трубы накануне зимы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]