После армии – в вуз

Министерство обороны совместно с МНВО РК, а также ведущими вузами страны инициировало проект по повышению мотивации к прохождению срочной воинской службы.

Он предусматривает предоставление всем гражданам, отслужившим срочную воинскую службу, возможности поступления на обу­чение в вузы на платной основе в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы по результатам собеседования без учета Единого национального тестирования. Причем поступить они смогут в течение календарного периода, то есть, например, после демобилизации осенью. А пройти обучение на военной кафедре вузов все бывшие военнослужащие смогут бесплатно и без экзаменов.

Как сообщили в МО РК, отдельным, наиболее достойным военнослужащим, дисциплинированным и достигшим в период срочной воинской службы высоких результатов в боевой подготовке, будет предоставлена возможность получения бесплатного высшего образования за счет гранта вуза. Кроме того, отличившиеся молодые люди смогут поступить в военные учебные заведения Министерства обороны без экзаменов и учета ЕНТ и также в течение календарного периода.

Преимущественное право при поступлении в военные учебные заведения без экзаменов и на получение гранта для обучения в граж­данских вузах планируется предоставить прошедшим срочную воинскую службу детям военнослужащих. Реализация проекта не требует внесения изменений в законодательство.

«Около сорока высших учебных заведений во всех регионах страны подтвердили намерение предоставить образовательные льготы для юношей, прошедших срочную воин­скую службу. В свою очередь Министерство обороны уже начало работу по внесению изменений в соответствующие правила, утверж­даемые приказами министра. Реализация проекта начнется с 2023 года. Льготы на получение образования распространятся на солдат, которые в настоящее время проходят срочную воинскую службу и подлежат призыву в 2022 году», проинформировала пресс-служба МО РК.

Вместе с тем в министерстве идет работа по утверж­дению программы по минимизации травматизма и гибели военнослужащих «Береги жизнь».

– По своему содержанию программа получилась максимально практико-ориен­тированной. Она охватила весь комплекс превентивных направлений – от информационно-имиджевого блока и работы по совершенствованию объектов военной инфра­структуры до законотворческой деятельности. Современная армия становится открытым социальным институтом, и мы всецело следуем принципу «слышащего государства», – прокомментировал начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.

По его словам, определены пять основных направлений работы по программе «Береги жизнь». Решаются проблемные вопросы, проводится работа с родителями и представителями общественных организаций.

Напомним, эта программа была инициирована в июне текущего года министром обороны генерал-полковником Русланом Жаксылыковым в рамках исполнения поручения Президента страны по сохранению жизни и здоровья военнослужащих. Она направлена на минимизацию безвозвратных потерь в армей­ской среде. Программой, рассчитанной до 2025 года, предусмотрен комплекс профилактических мероприятий и создание условий для повышения доверия общества к армии.