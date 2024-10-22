Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Астане

Столица
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Венера Баталова
корреспондент

26 и 27 октября аграрии Акмолинской, Костанайской и Улытауской областей представят свою продукцию на ярмарке в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата 

Фото: акимат Астаны

Акмолинская область представит более 300 тонн свежей продукции, включая мясо, молочные изделия, овощи и крупы. В том числе от таких крупных местных производителей, как «Гормолзавод», «Родина», «Макинская птицефабрика», «Бижан», «Казгер Кус» и другие.

Костанайская область привезет 402 тонны продукции, включая 52 тонны мяса, 95 тонн овощей и 40 тонн муки, а также молочные продукты и кондитерские изделия от предприятий, бренды которых известны по всей республике и за ее пределами. Это «Милх», «ДЕП», «Баян Сулу», «Бекиров» и так далее.

Улытауская область порадует гостей 70 тоннами мяса, овощей и молочных продуктов.

Отметим, что сельхозпроизводители в общем представят порядка 800 тонн экологически чистой продукции.

Жители и гости столицы смогут не только приобрести продукцию напрямую от фермеров, но и насладиться концертной программой с участием артистов из участвующих областей. Ярмарка будет открыта для всех с 9:00 до 18:00.

Отметим, что ярмарка проходит напротив ипподрома «Казанат» по адресу: шоссе Каркаралы.

Для удобства жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок курсируют автобусные маршруты № 18, 37, 303 и 323.

#столица #ярмарка #продукция #сельхозпроизводители

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