Постаматы для выдачи готовых документов появились в Астане

Технологии , Цифровизация , Госуслуги
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Новый центр обслуживания населения (ЦОН), спроектированный по принципу kaizen standart, открылся 26 декабря в городе Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Фото: пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"

На церемонии открытия присутствовали министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

За основу проектирования нового ЦОНа, расположенного по улице Керей и Жанибек хандар, 4, взят принцип kaizen standart. Это система непрерывного улучшения качества, технологий, процессов, корпоративной культуры, производительности труда, надежности, лидерства и других аспектов деятельности компании. В процессе совершенствования участвуют все – и директор, и рядовой сотрудник, пояснили в госкорпорации.

«Для удобства посетителей с детьми новый ЦОН оснащен комнатой для матери и ребенка и игровой зоной. ЦОН разделен на несколько секторов. Например, в зоне скорости есть возможность получить госуслугу за 10 минут, а в зоне погружения услугополучатели без помощи оператора самостоятельно могут получить услуги посредством приложения eGov mobile.

В Астане впервые запустили пилотный проект – постаматы для выдачи готовых документов. Граждане могут забрать готовые документы в постамате в любое время после работы. Они работают 24/7», – поделились хорошими новостями в «Правительстве для граждан».

Кроме того, центр оснащен кабинами для получения государственных услуг посредством видеосвязи через мобильное приложение «ЦОН», также через него можно забронировать очередь и отслеживать ее.

Помимо этого, в ЦОНе есть зона для получения услуг социального блока и земельного кадастра.

Для лиц с инвалидностью в новом центре предусмотрены пандус и отдельный сектор для обслуживания.

Если клиентам необходимо зарядить телефон, то в зоне контакта установлено несколько устройств для зарядки смартфонов.

«Стоит отметить, что площадь нового здания почти в 2 раза больше предыдущего. В новом ЦОНе работают 32 оператора, что на 9 больше, чем было в центре по улице Туран, 37/9, что позволяет обслуживать население оперативнее. Предполагается, что новый цифровой офис населения будут посещать около одной тысячи клиентов в день», – поделились в госкорпорации.

 

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