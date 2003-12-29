Постановление правления Национального банка Республики Казахстан, г. Алматы от 2

О внесении изменений в
постановление Национальной комиссии
Республики Казахстан по ценным бумагам от 29
сентября 1997 года № 152 «О порядке
лицензирования деятельности фондовых бирж,
котировочных организаций внебиржевого
рынка, саморегулируемых организаций
профессиональных участников рынка ценных
бумаг в Республике Казахстан»,
зарегистрированное в Министерстве юстиции
Республики Казахстан под № 389
В целях приведения
нормативных правовых актов в соответствие
с законодательством Республики Казахстан
правление Национального банка Республики
Казахстан постановляет:
1. В постановление
Национальной комиссии Республики
Казахстан по ценным бумагам от 29 сентября
1997 года № 152 «О порядке лицензирования
деятельности фондовых бирж, котировочных
организаций внебиржевого рынка,
саморегулируемых организаций
профессиональных участников рынка ценных
бумаг в Республике Казахстан» (зарегистрированное
в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов Республики
Казахстан под № 389, опубликованное в 2001 году
в Сборнике нормативных правовых и
нормативных актов по рынку ценных бумаг
Республики Казахстан, том 4) внести
следующие изменения:
1) название изложить в
следующей редакции «О порядке
лицензирования деятельности фондовых бирж
и котировочных организаций внебиржевого
рынка ценных бумаг в Республике Казахстан»;
2) абзац четвертый пункта 1
исключить;
3) Положение «О порядке
лицензирования деятельности
саморегулируемых организаций
профессиональных участников рынка ценных
бумаг», утвержденное указанным
постановлением, исключить.
2. Настоящее
постановление вводится в действие по
истечении четырнадцати дней со дня
государственной регистрации в
Министерстве юстиции Республики Казахстан.