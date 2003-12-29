Постановление правления Национального банка Республики Казахстан, г. Алматы от 2 Законы 109

О внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 29 сентября 1997 года № 152 «О порядке лицензирования деятельности фондовых бирж, котировочных организаций внебиржевого рынка, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг в Республике Казахстан», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 389 В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Республики Казахстан правление Национального банка Республики Казахстан постановляет: 1. В постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 29 сентября 1997 года № 152 «О порядке лицензирования деятельности фондовых бирж, котировочных организаций внебиржевого рынка, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 389, опубликованное в 2001 году в Сборнике нормативных правовых и нормативных актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, том 4) внести следующие изменения: 1) название изложить в следующей редакции «О порядке лицензирования деятельности фондовых бирж и котировочных организаций внебиржевого рынка ценных бумаг в Республике Казахстан»; 2) абзац четвертый пункта 1 исключить; 3) Положение «О порядке лицензирования деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг», утвержденное указанным постановлением, исключить. 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.