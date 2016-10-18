​Поставлена задача – удивить

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Абзал КАМБАР

В трех выездных играх клуб с трудом набрал 3 очка. Хотя, конечно, надо признать, что соперники у него были топовые. Двое из них – магнитогорский «Металлург» (которому «барсы» уступили со счетом 1:3) и уфимский «Салават Юлаев» (2:5) – становились обладателями Кубка Гагарина. А сегодня к нам пожалует еще и двукратный обладатель заветного трофея КХЛ – московское «Динамо». Но ведь побеждали же еще совсем недавно на своей площадке именитый ЦСКА. Почему бы и на сей раз не удивить хоккейный мир?

А вот кто радует, так это карагандинская «Сарыарка», выступающая в Высшей хоккейной лиге. В очередном туре «беркуты» в Перми разгромили со счетом 4:0 «Молот-Прикамье» и упрочили свое положение в качестве лидеров первенства. В свою очередь усть-каменогорское «Торпедо», потерпев очередное выездное поражение от «Спутника» из Нижнего Тагила (1:4), опустилось на 15-е место в первенстве.

Нестабильно выступают в Молодежной хоккейной лиге столичные «Снежные барсы». Это подтвердила и последняя домашняя игра против казанского «Ирбиса», проигранная со счетом 1:4. Не ждем мы чудес и от дебютанта лиги – усть-каменогорского «Алтая», который только набирает опыт и старается хотя бы стабильно забивать. Вот и в последней игре восточноказахстанцы на своей площадке пропустили от тольяттинской «Ладьи» девять шайб, но при этом и сами забросили пять.

Очень комфортно себя чувствует в чемпионате Казахстана кокшетауский «Арлан», который уже на 6 очков оторвался от ближайшего преследователя – столичного «Номада». В последних играх первенства страны были зафиксированы следующие результаты: «волки» у себя дома дваж­ды обыграли петропавловский «Кулагер» – 3:2, 7:2; атырауский «Бейбарыс» в родных стенах оказался сильнее рудненского «Горняка» – 7:2, 2:0, а «Алматы» принимал «кочевников» из Астаны и тоже добился побед – 3:1 и 2:1 (в овертайме).

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