Поставлена задача ускорить темпы работ Статьи 18 июля 2024 г. 0:00 467 Фарид Юмашев Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры, пострадавших от паводков фото пресс-службы Премьер-министра РК Как сообщила пресс-служба главы Правительства, о текущей ситуации и проводимых работах доложили министры: промышленности и строительства – Канат Шарлапаев, энергетики – Алмасадам Саткалиев; вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев. Также были заслушаны акимы Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей. Всего в Казахстане в результате паводков пострадало 19 342 объекта недвижимости (дома и дачи, являющиеся единственным жильем), 8 578 из них признаны не подлежащими восстановлению. На сегодня проводятся работы по строительству 2 578 домов и выкупу 6 тыс. объектов недвижимости. Премьер-министр отметил оперативность строительства 200 новых домов в Северном Казахстане и пяти – в Павлодарской области. Также 22 дома будут в ближайшие дни сданы в Костанайской области. Отмечено, что в целом приняты все меры для ускоренного восстановления жилья. Акиматы полностью обеспечены необходимым финансированием, устранены все коллизии, утверждены типовые проекты возводимых домов. Вместе с тем в отдельных регионах имеется отставание от графика работ на 15–25 дней. В частности, низкие темпы строительства отмечены в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областях. Глава Правительства поручил акимам мобилизовать людей и технику по каждому объекту, напомнив, что для исполнения поставленных Президентом задач остается не более двух с половиной месяцев. – Следует ускорить темпы восстановительных работ. Все вопросы, связанные с поставкой стройматериалов, мобилизацией трудовых ресурсов и спецтехники, нужно оперативно решать. Обо всех проблемах, влекущих отставание от графика, незамедлительно докладывать в центр. При необходимости мы перераспределим ресурсы, усилим вас техникой и людьми. Важно обеспечить соблюдение всех строительных норм и требований безопасности. Эти вопросы не должны вызывать обеспокоенность граждан, – подчеркнул Олжас Бектенов, поручив Министерству промышленности и строительства жестко контролировать качество строительных работ. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, вице-министры энергетики и транспорта по поручению Премьер-министра основную часть рабочего времени будут находиться в регионах, непосредственно на стройплощадках до завершения всех работ. На ремонт и реконструкцию местных дорог из резерва Правительства выделено 22,7 млрд тенге, 7,5 млрд направлено на восстановление школ в пострадавших регионах. Все школы будут восстановлены до начала учебного года. Что касается статистики, связанной с обследованием и оценкой пострадавшего жилья, то эта работа полностью завершена. По ее итогам 9 243 дома подлежат ремонту. Компенсацию на ремонт и восстановление жилья получили 7 505 семей на общую сумму 44,1 млрд тенге. 8 578 домостроений не подлежат восстановлению. На сегодня 3 921 семья получила новые дома и квартиры взамен утраченного жилья, ведется строительство 2 578 новых домов. Единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 33 820 семей на сумму свыше 12,5 млрд тенге. #паводок #жилье #совещание #восстановление #Олжас Бектенов