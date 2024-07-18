Поставлена задача ускорить темпы работ

Как сообщила пресс-служба главы Правительства, о текущей ситуа­ции и проводимых работах доложили минист­ры: промышленнос­ти и строительства – Канат Шарлапаев, энергетики – Алмасадам Саткалиев; вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев. Также были заслушаны акимы Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей.

Всего в Казахстане в результате паводков пострадало 19 342 объекта недвижимости (дома и дачи, являющиеся единственным жильем), 8 578 из них признаны не подлежащими восстановлению. На сегодня проводятся работы по строительству 2 578 домов и выкупу 6 тыс. объектов недвижимости.

Премьер-министр отметил оперативность строительства 200 новых домов в Северном Казахстане и пяти – в Павлодарской области. Также 22 дома будут в ближайшие дни сданы в Костанайской области.

Отмечено, что в целом приняты все меры для ускоренного восстановления жилья. Акиматы полностью обеспечены необходимым финансированием, устранены все коллизии, утверж­дены типовые проекты возводимых домов.

Вместе с тем в отдельных регионах имеется отставание от графика работ на 15–25 дней. В частности, низкие темпы строи­тельства отмечены в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областях.

Глава Правительства поручил акимам мобилизовать людей и технику по каждому объекту, напомнив, что для исполнения поставленных Президентом задач остается не более двух с половиной месяцев.

– Следует ускорить темпы восстановительных работ. Все воп­росы, связанные с поставкой стройматериа­лов, мобилизацией трудовых ресурсов и спецтехники, нужно оперативно решать. Обо всех проблемах, влекущих отставание от графика, незамедлительно докладывать в центр. При необходимос­ти мы перераспределим ресурсы, усилим вас техникой и людьми. Важно обеспечить соблюдение всех строительных норм и требований безопасности. Эти вопросы не должны вызывать обеспокоенность граж­дан, – подчеркнул Олжас Бектенов, поручив Министерству промышленнос­ти и строительства жестко контро­лировать качество строительных работ.

Министр промышленнос­ти и строительства Канат Шарлапаев, вице-минист­ры энергетики и транспорта по поручению Премьер-министра основную часть рабочего времени будут находиться в регионах, непосредственно на стройплощадках до завершения всех работ.

На ремонт и реконструкцию местных дорог из резерва Правительства выделено 22,7 млрд тенге, 7,5 млрд направлено на восстановление школ в пострадавших регионах. Все школы будут восстановлены до начала учебного года.

Что касается статистики, связанной с обследованием и оценкой пострадавшего жилья, то эта работа полностью завершена. По ее итогам 9 243 дома подлежат ремонту.

Компенсацию на ремонт и восстановление жилья получили 7 505 семей на общую сумму 44,1 млрд тенге. 8 578 домострое­ний не подлежат восстановлению.

На сегодня 3 921 семья получила новые дома и квартиры взамен утраченного жилья, ведется строительство 2 578 новых домов. Единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 33 820 семей на сумму свыше 12,5 млрд тенге.