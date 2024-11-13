Пострадавшие от наводнения обеспечены жильем

Одним из наиболее острых ожидае­мо стал вопрос обеспечения жильем жителей области, пострадавших в результате весеннего паводка, который привел к подтоплению около 2 тыс. жилых домов и около 15 тыс. дачных участков.

По словам акима региона Наримана Турегалиева, своевременно принятые меры позволили выделить 9 994 семьям единовременную социальную помощь на сумму 3,6 млрд тенге и обеспечить свыше 10 тыс. семей материальной помощью в размере 3,7 млрд тенге. Кроме того, 4,3 млрд тенге было выделено на ремонт поврежденного жилья.

Всего по области приобретено 1 939 квартир и построено 889 новых жилых домов. 69 пострадавших от паводков семей получили новое жилье за счет благотворительных фондов.

Также Нариман Турегалиев сообщил, что в течение следующих пяти лет в Западно-Казахстанской области планируется осуществить 42 инвестиционных проекта на сумму 2,4 трлн тенге. Они будут направлены на соз­дание новых рабочих мест, снижение зависимости от импортируемой продукции и развитие собственного экспортного потенциала.

– Одна из главных задач, которую ставит Президент, – формирование сильного промышленного каркаса страны и обеспечение экономической самодостаточности. Это значит обеспечение внутреннего рынка собственной продукцией. То есть путем привлечения инвестиций необходимо создать производственные мощности и увеличить отечественный ассортимент продукции. Так, накануне Дня Республики в регионе запустили завод по производству оборудования, необходимого для нефтегазовой отрасли, – подчеркнул глава региона.

Большое внимание в области уделяется развитию производств. Планируется строительство газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении мощностью 4 млрд кубометров газа в год. По словам Наримана Турегалиева, это позволит придать импульс обеспечению населения отечественным газом.

Кроме того, аким Западно-Казах­станской области рассказал о модернизации существующих и строительстве новых объектов культуры. При поддерж­ке общественного фонда «Қазақстан халқына» реализуется проект обновления 25 сельских ­библиотек, которые получат современное оборудование и мебель, а также пополнят свои книжные фонды. При Доме культуры и молодежи в Уральске будет действовать креативный хаб, главная задача которого – раскрытие творческого потенциала молодежи региона.

– В следующем году за счет средств Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Теректинском районе. В сфере культуры намечено строительство семи объектов в четырех районах, а также капитальный ремонт трех объектов, – добавил Нариман Турегалиев.