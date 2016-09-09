Свежий выпуск

​«Постригут», но не снимут в кино

Айгуль КОЛУМБЕТОВА, Алматы

Бригадир актеров массовых сцен находит их, дав объявления в социальные сети или по знакомству. У массовщиков в Алматы есть свои конференции и группы. Например, «Актеры Алматы», «Лучшие актеры от 26 до 70 лет», «Кастинг на 100 серийный фильм», «Съемки Голос», «Труппа актеров массовых сцен» и многие другие.

Это увлечение разделяет не только молодежь, но и люди постарше. Массовщикам иногда предлагают эпизоды со словами – к примеру, злодеев, врачей, доярок, тракторис­тов и многих других. И это уже везение массовщика, может быть, даже еще один шаг к мечте. «Осваивая» эту профессию, я побывала на съемках фильмов «Бизнес по-казахски» Нурлана Коянбаева и «Районы» проекта Ахана Сатаева, а также на съемках телесериала «Айман – Шолпан». Снимается он с известными актерами Салтанат Бакаевой, Розой Мукатаевой и многими другими.

…Рано Ахмадуллаева, с которой мы познакомились, снимается в массовке уже полгода. Она вспоминает, что пока ее самым интересным проектом стала съемка клипа. Рано говорит, что одни снимаются в массовке ради хобби, другие – ради удовольствия или общения. Кто-то хочет набраться опыта, кто-то – для творческого развития. Платят здесь немного, так что из-за желания заработать сюда, как правило, редко идут. Минимальная оплата за такой труд – 500 тенге в день. Многие надеются, что какой-нибудь режиссер когда-нибудь заметит их талант и пригласит на второстепенную или главную роль.

Здесь немало тех, кто искренне мечтает стать звездой экрана. Они ходят на массовки не первый год. Правда, почти всегда эти люди оказываются за кадром зрительского внимания, хотя редко какой фильм, телесериал, передача или реклама обходятся без их участия. Но не будь этих крошечных ролей, заметно бы потерялись красочность и достоверность материала. Массовщиков гримируют редко. У каждого актера, даже последнего плана, есть своя небольшая роль. Эпизод длится до тех пор, пока не прозвучит «Стоп! Снято!».

В повседневной жизни актеры массовых сцен – люди разных профессий: пенсионеры, студенты, безработные, менеджеры... Некоторые готовы жить на съемочной площадке. Любой желающий может послать портфолио со своими данными в одно из кастинговых агентств.

Однако даже это хобби имеет свои риски. В последнее время активизировались мошенники в сетях, которые приглашают доверчивых граждан на кастинг, чтобы сняться в несуществующих кинопроектах вымышленных компаний. Прикрываются они известными кинокомпаниями или телеканалами, медийными личностями. Обещают платить по 2 000 тенге за час или 10 000 тенге за день съемок. Для участия просят отправить свои данные. Затем кандидатам приходят ответы с утверждением. Но для прохождения процедуры подтверждения их просят внести некоторую сумму на счет в электронной платежной системе. На удочку аферистов попалось уже немало честных людей. Поэтому представители каналов и киностудий предупреждают, что денег за приглашение в массовки они не берут и призывают к осмотрительности…  

Популярное

Все
Взрослые судятся – дети страдают
Гидра многоградусная, суррогатная
За нарушение экологического законодательства наказали 12 сельских акимов
Сельчане Алматинской области требуют построить дороги и школы, обеспечить порядок в коммунальном хозяйстве
Накануне зимы власти Северо-Казахстанской области сделали работу над ошибками прошлого сезона
Где-то на обочине оказалась «дорожная карта» по комплексному решению экологических проблем Северо-Казахстанской области.
Министерство национальной экономики разработало проект поправок в Указ Президента о продлении моратория на проверки малого бизнеса на 2023 год
Голос писателя – голос народа
Сын бескрайних степей – Нуртуган
Наедине с природой
Центр притяжения – Бозок
Понятно без перевода
Ползучий и беззвучный враг
Через годы, через расстояния
Сплотиться вокруг единой цели
Быть ближе к народу
Мы стали еще ближе
Обменялись опытом
Поиски и находки Турсынхана Закенулы
От студентов до металлургов
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
В ВКО из-за халатности остановила работу ТЭЦ
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Актюбинской области
В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
Президент Казахстана провел встречу с президентом Европейской комиссии
Правовой фундамент легитимности государства
Ураганный ветер сорвал часть крыши здания отдела образования в Павлодарской области
Какие объекты запускают ко Дню Республики в Казахстане
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Бремя и время первых
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Состояние энергетической системы страны обсудили на совещании
Как в Костанайской области строили дома для погорельцев. Видео
Первый шаг – он трудный самый
Вид на жительство иностранцам, инвестировавшим 300 тысяч долларов, предлагают выдавать в Казахстане
Казахстанцы стали чаще вкладываться в золото
С семью медалями завершила чемпионат Азии по маунтинбайку казахстанская сборная
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Свежий выпуск
Наедине с природой
Свежий выпуск
В ритме жизни
Свежий выпуск
Понятно без перевода
Свежий выпуск
Подвиг на века

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]