​«Постригут», но не снимут в кино

Бригадир актеров массовых сцен находит их, дав объявления в социальные сети или по знакомству. У массовщиков в Алматы есть свои конференции и группы. Например, «Актеры Алматы», «Лучшие актеры от 26 до 70 лет», «Кастинг на 100 серийный фильм», «Съемки Голос», «Труппа актеров массовых сцен» и многие другие.

Это увлечение разделяет не только молодежь, но и люди постарше. Массовщикам иногда предлагают эпизоды со словами – к примеру, злодеев, врачей, доярок, тракторис­тов и многих других. И это уже везение массовщика, может быть, даже еще один шаг к мечте. «Осваивая» эту профессию, я побывала на съемках фильмов «Бизнес по-казахски» Нурлана Коянбаева и «Районы» проекта Ахана Сатаева, а также на съемках телесериала «Айман – Шолпан». Снимается он с известными актерами Салтанат Бакаевой, Розой Мукатаевой и многими другими.

…Рано Ахмадуллаева, с которой мы познакомились, снимается в массовке уже полгода. Она вспоминает, что пока ее самым интересным проектом стала съемка клипа. Рано говорит, что одни снимаются в массовке ради хобби, другие – ради удовольствия или общения. Кто-то хочет набраться опыта, кто-то – для творческого развития. Платят здесь немного, так что из-за желания заработать сюда, как правило, редко идут. Минимальная оплата за такой труд – 500 тенге в день. Многие надеются, что какой-нибудь режиссер когда-нибудь заметит их талант и пригласит на второстепенную или главную роль.

Здесь немало тех, кто искренне мечтает стать звездой экрана. Они ходят на массовки не первый год. Правда, почти всегда эти люди оказываются за кадром зрительского внимания, хотя редко какой фильм, телесериал, передача или реклама обходятся без их участия. Но не будь этих крошечных ролей, заметно бы потерялись красочность и достоверность материала. Массовщиков гримируют редко. У каждого актера, даже последнего плана, есть своя небольшая роль. Эпизод длится до тех пор, пока не прозвучит «Стоп! Снято!».

В повседневной жизни актеры массовых сцен – люди разных профессий: пенсионеры, студенты, безработные, менеджеры... Некоторые готовы жить на съемочной площадке. Любой желающий может послать портфолио со своими данными в одно из кастинговых агентств.

Однако даже это хобби имеет свои риски. В последнее время активизировались мошенники в сетях, которые приглашают доверчивых граждан на кастинг, чтобы сняться в несуществующих кинопроектах вымышленных компаний. Прикрываются они известными кинокомпаниями или телеканалами, медийными личностями. Обещают платить по 2 000 тенге за час или 10 000 тенге за день съемок. Для участия просят отправить свои данные. Затем кандидатам приходят ответы с утверждением. Но для прохождения процедуры подтверждения их просят внести некоторую сумму на счет в электронной платежной системе. На удочку аферистов попалось уже немало честных людей. Поэтому представители каналов и киностудий предупреждают, что денег за приглашение в массовки они не берут и призывают к осмотрительности…