Поступки, достойные уважения

Адал Азамат
10
Виктория Вовк

Многие из нас давно привыкли пребывать в повседневной безмятежности. Да, суета, стресс, забота о хлебе насущном, какие-то другие неприятности вносят элемент беспокойства. Но в целом что-либо, выходящее за рамки обыденности, мы уже давно черпаем из новостей, нескончаемых лент в соцсетях и прочих источников информации, которые создают иллюзию, что все экстраординарное находится от нас далеко. Мы можем проявить эмпатию или отправить донат и даже позволить себе чуточку больше – например, отдых на пляже или короткое путешествие в отпуске, но потом возвращаемся в свою зону комфорта. И пусть все, что за рамками наших эмоциональных качелей, достанется кому-то другому...

фото предоставлено пресс-службой Министерства обороны

– Всегда стараюсь как можно быстрее уснуть в самолете, потому что принадлежу к категории пассажиров, которые боятся летать, – рассказывает подполковник медицинской службы Ахмаджан Туленов (на снимке). – Однажды я возвращался из Анталии в Алматы. Меня разбудили где-то спустя час полета. Сначала я испугался, подумал, что-то случилось с самолетом. Но, как оказалось, искали врача на борту.

Оценив ситуацию, сразу же стал оказывать первую медицинскую помощь. Попросил пассажира, сидевшего рядом, помочь. Мы уложили человека, потерявшего сознание, в узком проходе, а дальше все на автомате: поднять ноги повыше, чтобы улучшилось крово­обращение в головном мозге, повернуть голову направо, чтобы освободить дыхательные пути, тут главное – обеспечить доступ кислорода. Надавливая на точку под носом, спровоцировал естественное противодействие организма болевому синдрому. Так вызывается естественный выброс адреналина, который в таких ситуациях способствует повышению давления, и человек приходит в себя.

Далее уже пришедшего в сознание пассажира переместили в хвост самолета, где было больше места и меньше лишнего внимания окружающих. Стюардессы открыли аптечку. В помощь Ахмаджану Туленову подоспела гражданский доктор Гузель Исхакбаева, и уже вместе они провели опрос, убедились, что состояние его стабилизировалось. Через некоторое время пассажир уже почувствовал себя лучше и самостоятельно занял свое место в салоне. Рейс завершился штатно, по расписанию.

Ахмаджан Туленов, потомственный врач, не считает свой поступок чем-то особенным.

– Мы давали клятву Гиппократа и готовы применять свои знания и навыки постоянно и везде, нас этому учили, это наше призвание и наша работа, – говорит подполковник медицинской службы. – За мою практику это не первый случай, когда экстренную помощь приходилось оказывать до прибытия скорой. Думаю, что каждый врач когда-нибудь непременно был в такой ситуации. В наше время каждый человек просто обязан знать правила оказания первой помощи, и мы обязательно обучаем этому навыку всех военнослужащих.

Другое дело, что человек, получивший профильное медицинское образование, сделает это более качественно. Но даже если бы на борту не оказалось медиков, то кто-то из экипажа или из пассажиров с данной ситуацией могли бы справиться сами. На борту есть аптечка с необходимыми препаратами.

– Со своей стороны я, как врач, рекомендовал бы расширить перечень обязательных средств в этой аптечке для экстренных случаев, это значительно облегчило бы работу врача на борту. Да, штатного доктора на каждый рейс прикрепить сложно. Но, как показывает практика, на сотню пассажиров, скорее всего, найдется человек с медицинским образованием, – говорит Ахмаджан Туленов.

И если сам врач называет свой поступок просто работой, то пассажир, оказавшийся в трудной ситуации, обратился с письмом благодарности в адрес начальника Военного института Сухопутных войск им. С. Нурмагамбетова генерал-майора Бауыржана Ибатулина. В этом учебном заведении как раз и несет свою службу Ахмаджан Туленов. Именно это письмо и позволило узнать о поступке военного врача.

Начальника медицинской службы Военного института Сухопутных войск им. Сагадата Нурмагамбетова – героя нашей публикации – сослуживцы ценят как отличного специалиста, очень отзывчивого и открытого человека, верного товарища.

– Ахмаджан Туленов – он такой, на него всегда можно положиться, – рассказывает его сослуживец, оказавшийся в тот день вместе с ним на борту самолета подполковник Александр Мамошкин. – У него понятие дружбы и поддержки – кремень! Если надо помочь человеку, он все бросит и на выручку придет в числе первых. У меня был случай полгода назад: экстренно забрали на скорой помощи с подозрением на аппендицит. Дело как было? Позвонил ему – так и так. Говорит: вызывай срочно скорую! А когда на скорой привезли в четвертую городскую больницу, он был уже там. Дождался результатов обследования, тогда аппендицит не подтвердился, и сопроводил уже лично до военного госпиталя для прохождения лечения.

Как считает сам Ахмаджан Туленов, биография у него тоже не выдающаяся. Родился в городе Жетысае, там же окончил школу им. М. Горького. После поступил на грант в Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию. Окончил учебу по специальности «врач-хирург общей практики» и до службы в армии работал врачом приемного отделения.

Отметим также, что мы связались с автором письма, который просил имени своего не упоминать. И это можно понять: такова искренняя человеческая благодарность, предпочитающая оставаться инкогнито.

Мы слишком мало стали обращать внимания на поступки, достойные почета и особого уважения. И когда поступок одного человека влечет за собой другой, пожалуй, не менее важный, можно надеяться, что наше общество в целом не очерствело.

#врач #личность #Ахмаджан Туленов #военный врач

Популярное

Все
Твердая позиция по мягкой силе
Монополисты предлагают досрочно повысить тарифы
Требуются новые подходы
Забудьте о ведрах с углем и золой!
Инфлюенсер казахских традиций и языка
Парк перекрыл дорогу саду
Чтобы выращивать, а не завозить
Развитие предпринимательства – основа успешной экономики
Духовные связи крепки, дружба вечна
В Театре танца восстановили историческую драму «Аксак Кулан»
Дом без рулевого
Международные стандарты по борьбе с коррупцией
Казахстан подтверждает приверженность принципам ОБСЕ
Внимание – ключевым отраслям
Повестка пленарного заседания сформирована
Маулен Ашимбаев: Наука должна работать на стратегические цели страны
В Уральске начал работу реабилитационный центр «Мейiрiм»
АПК: ресурсы, субсидии, лизинг
Создавать живое позитивное искусство
На комиссии по демонополизации экономики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Мы – из Казахстана!
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Лица старого Уральска
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Кобот мебель выпускает
69-летняя студентка из Турции учит казахский язык в университете Туркестана
Политическая дружба на принципах равенства и взаимоуважения
Стартовал чемпионат Азии по боксу
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Будем друзьями?
Вопрос жизни
Продолжается международная акция «16 активных дней против насилия»
Труд, облагородь человека!
«Киберпол» работает эффективно
В Южной Корее открылась кофейня Starbucks с видом на КНДР
Доля женщин в парламентах мира приближается к одной трети
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Кто и как охотится за нашими детьми?
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК

Читайте также

Хирургия – это стиль жизни
Полвека служению делу, городу и людям

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]