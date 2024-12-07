Поступки, достойные уважения
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Виктория Вовк
Многие из нас давно привыкли пребывать в повседневной безмятежности. Да, суета, стресс, забота о хлебе насущном, какие-то другие неприятности вносят элемент беспокойства. Но в целом что-либо, выходящее за рамки обыденности, мы уже давно черпаем из новостей, нескончаемых лент в соцсетях и прочих источников информации, которые создают иллюзию, что все экстраординарное находится от нас далеко. Мы можем проявить эмпатию или отправить донат и даже позволить себе чуточку больше – например, отдых на пляже или короткое путешествие в отпуске, но потом возвращаемся в свою зону комфорта. И пусть все, что за рамками наших эмоциональных качелей, достанется кому-то другому...