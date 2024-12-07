Поступки, достойные уважения

– Всегда стараюсь как можно быстрее уснуть в самолете, потому что принадлежу к категории пассажиров, которые боятся летать, – рассказывает подполковник медицинской службы Ахмаджан Туленов (на снимке). – Однажды я возвращался из Анталии в Алматы. Меня разбудили где-то спустя час полета. Сначала я испугался, подумал, что-то случилось с самолетом. Но, как оказалось, искали врача на борту.

Оценив ситуацию, сразу же стал оказывать первую медицинскую помощь. Попросил пассажира, сидевшего рядом, помочь. Мы уложили человека, потерявшего сознание, в узком проходе, а дальше все на автомате: поднять ноги повыше, чтобы улучшилось крово­обращение в головном мозге, повернуть голову направо, чтобы освободить дыхательные пути, тут главное – обеспечить доступ кислорода. Надавливая на точку под носом, спровоцировал естественное противодействие организма болевому синдрому. Так вызывается естественный выброс адреналина, который в таких ситуациях способствует повышению давления, и человек приходит в себя.

Далее уже пришедшего в сознание пассажира переместили в хвост самолета, где было больше места и меньше лишнего внимания окружающих. Стюардессы открыли аптечку. В помощь Ахмаджану Туленову подоспела гражданский доктор Гузель Исхакбаева, и уже вместе они провели опрос, убедились, что состояние его стабилизировалось. Через некоторое время пассажир уже почувствовал себя лучше и самостоятельно занял свое место в салоне. Рейс завершился штатно, по расписанию.

Ахмаджан Туленов, потомственный врач, не считает свой поступок чем-то особенным.

– Мы давали клятву Гиппократа и готовы применять свои знания и навыки постоянно и везде, нас этому учили, это наше призвание и наша работа, – говорит подполковник медицинской службы. – За мою практику это не первый случай, когда экстренную помощь приходилось оказывать до прибытия скорой. Думаю, что каждый врач когда-нибудь непременно был в такой ситуации. В наше время каждый человек просто обязан знать правила оказания первой помощи, и мы обязательно обучаем этому навыку всех военнослужащих.

Другое дело, что человек, получивший профильное медицинское образование, сделает это более качественно. Но даже если бы на борту не оказалось медиков, то кто-то из экипажа или из пассажиров с данной ситуацией могли бы справиться сами. На борту есть аптечка с необходимыми препаратами.

– Со своей стороны я, как врач, рекомендовал бы расширить перечень обязательных средств в этой аптечке для экстренных случаев, это значительно облегчило бы работу врача на борту. Да, штатного доктора на каждый рейс прикрепить сложно. Но, как показывает практика, на сотню пассажиров, скорее всего, найдется человек с медицинским образованием, – говорит Ахмаджан Туленов.

И если сам врач называет свой поступок просто работой, то пассажир, оказавшийся в трудной ситуации, обратился с письмом благодарности в адрес начальника Военного института Сухопутных войск им. С. Нурмагамбетова генерал-майора Бауыржана Ибатулина. В этом учебном заведении как раз и несет свою службу Ахмаджан Туленов. Именно это письмо и позволило узнать о поступке военного врача.

Начальника медицинской службы Военного института Сухопутных войск им. Сагадата Нурмагамбетова – героя нашей публикации – сослуживцы ценят как отличного специалиста, очень отзывчивого и открытого человека, верного товарища.

– Ахмаджан Туленов – он такой, на него всегда можно положиться, – рассказывает его сослуживец, оказавшийся в тот день вместе с ним на борту самолета подполковник Александр Мамошкин. – У него понятие дружбы и поддержки – кремень! Если надо помочь человеку, он все бросит и на выручку придет в числе первых. У меня был случай полгода назад: экстренно забрали на скорой помощи с подозрением на аппендицит. Дело как было? Позвонил ему – так и так. Говорит: вызывай срочно скорую! А когда на скорой привезли в четвертую городскую больницу, он был уже там. Дождался результатов обследования, тогда аппендицит не подтвердился, и сопроводил уже лично до военного госпиталя для прохождения лечения.

Как считает сам Ахмаджан Туленов, биография у него тоже не выдающаяся. Родился в городе Жетысае, там же окончил школу им. М. Горького. После поступил на грант в Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию. Окончил учебу по специальности «врач-хирург общей практики» и до службы в армии работал врачом приемного отделения.

Отметим также, что мы связались с автором письма, который просил имени своего не упоминать. И это можно понять: такова искренняя человеческая благодарность, предпочитающая оставаться инкогнито.

Мы слишком мало стали обращать внимания на поступки, достойные почета и особого уважения. И когда поступок одного человека влечет за собой другой, пожалуй, не менее важный, можно надеяться, что наше общество в целом не очерствело.