Посвящение женщине

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Павел Ильин

В Астане проходит выставка «Великие женщины мира», объединившая работы семи казахстанских художников.

фото Игоря Бургандинова

По словам художницы Айткуль Тасмагамбетовой, работы, которые она предоставила для экспозиции, являются своеобразным художест­венным исследованием как жизни изображенной личности, так и исторической эпохи, которая ее формировала. Точно так же можно сказать и о произведениях других художников.

Особенно интересными и запоминаю­щимися получились образы славных дочерей казахского народа – участниц Великой Отечественной войны. Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Хиуаз Доспанова и Баян Байгожина стали для посетителей выставки олицетворением того героического, возвышенного, горестного и рокового времени, когда сама жизнь требовала от каждого напряжения всех его душевных сил. Символично, что на картине, посвященной Маншук Маметовой, вместе с ней изображен белый голубь – известный всем символ мира, напоминающий, за что сражались герои войны.

Интересен портрет знаменитой дом­бристки Дины Нурпеисовой, внесшей значительный вклад в развитие казахского музыкального искусства. На картине она в преклонном возрасте с домброй в руках, что напоминает нам о мудрости народа и о высокой роли искусства в жизни общества. Нельзя пройти мимо портрета легендарной Домалак-ана, считающейся матерью всего казахского народа. Ее образ является олицетворением материнской любви, женственности и заботы. Силу и могущество, гордость и непоколебимость, достоинство и патриотизм казахских женщин воплощает в себе образ сакской царицы Томирис.

– Эта выставка не только о казахских женщинах, а о великих личностях тюркского мира. Ранее мы организовывали выставку в Турции. В работах объединены разные черты женщин – нежность и храбрость, отвага и красота, – отмечает художник Бакытбек Зерде.

Выставка привлекла большое внимание любителей изобразительного искусства. Она продлится до 19 февраля в галерее «Хас Санат».

#Астана #выставка #женщины #картины #художники

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