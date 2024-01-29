Посвящение женщине Статьи 29 января 2024 г. 2:30 0 Павел Ильин В Астане проходит выставка «Великие женщины мира», объединившая работы семи казахстанских художников. фото Игоря Бургандинова По словам художницы Айткуль Тасмагамбетовой, работы, которые она предоставила для экспозиции, являются своеобразным художественным исследованием как жизни изображенной личности, так и исторической эпохи, которая ее формировала. Точно так же можно сказать и о произведениях других художников. Особенно интересными и запоминающимися получились образы славных дочерей казахского народа – участниц Великой Отечественной войны. Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Хиуаз Доспанова и Баян Байгожина стали для посетителей выставки олицетворением того героического, возвышенного, горестного и рокового времени, когда сама жизнь требовала от каждого напряжения всех его душевных сил. Символично, что на картине, посвященной Маншук Маметовой, вместе с ней изображен белый голубь – известный всем символ мира, напоминающий, за что сражались герои войны. Интересен портрет знаменитой домбристки Дины Нурпеисовой, внесшей значительный вклад в развитие казахского музыкального искусства. На картине она в преклонном возрасте с домброй в руках, что напоминает нам о мудрости народа и о высокой роли искусства в жизни общества. Нельзя пройти мимо портрета легендарной Домалак-ана, считающейся матерью всего казахского народа. Ее образ является олицетворением материнской любви, женственности и заботы. Силу и могущество, гордость и непоколебимость, достоинство и патриотизм казахских женщин воплощает в себе образ сакской царицы Томирис. – Эта выставка не только о казахских женщинах, а о великих личностях тюркского мира. Ранее мы организовывали выставку в Турции. В работах объединены разные черты женщин – нежность и храбрость, отвага и красота, – отмечает художник Бакытбек Зерде. Выставка привлекла большое внимание любителей изобразительного искусства. Она продлится до 19 февраля в галерее «Хас Санат». #Астана #выставка #женщины #картины #художники