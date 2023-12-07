Потенциал огромный Свежий выпуск 7 декабря 2023 г. 1:50 267 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область На востоке страны будут наращивать объем туристических услуг. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА АКИМАТА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев провел отчетную встречу с жителями Восточно-Казахстанской области, в ходе которой рассказал о реформах в курируемых сферах и поделился планами. До 2025 года в стране будет построено 113 новых спортивных объектов, реконструировано 26 действующих, в том числе с применением механизма ГЧП. В частности, в Восточном Казахстане идет подготовка проектно-сметной документации по реконструкции стадионов в пяти городах и селах. По итогам инвентаризации спортивной инфраструктуры в республике будет определен перечень наиболее нуждающихся регионов, прежде всего в сельской местности. Глава ведомства подчеркнул огромный потенциал области в сфере туризма, который до сих пор раскрыт не в полной мере. – Можно развивать практически все виды отдыха, – отметил Ермек Маржикпаев. – Достопримечательностью мирового класса является Катон-Карагайский национальный природный парк, который включен в глобальный список ЮНЕСКО. Эти территории могут и должны стать одним из центров притяжения не только отечественных туристов, но и зарубежных. В целом за 9 месяцев 2023 года восток страны посетили больше 280 тыс. туристов, что на 13,7% больше по сравнению с 2022 годом. #реформы #развитие #ВКО #туризм