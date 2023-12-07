Потенциал огромный

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев провел отчетную встречу с жителями Восточно-Казахстанской области, в ходе которой рассказал о реформах в курируемых сферах и поделился планами. До 2025 года в стране будет построено 113 новых спортивных объектов, реконструи­ровано 26 действующих, в том числе с применением механизма ГЧП. В частности, в Восточном Казахстане идет подготовка проектно-сметной документации по реконструкции стадионов в пяти городах и селах. По итогам инвентаризации спортивной инфраструктуры в рес­публике будет определен перечень наиболее нуждаю­щихся регио­нов, прежде всего в сельской местности.

Глава ведомства подчерк­нул огромный потенциал области в сфере туризма, который до сих пор раскрыт не в полной мере.

– Можно развивать прак­тически все виды отдыха, – отметил Ермек Маржикпаев. – Достопримечательностью мирового класса является Катон-Карагайский национальный природный парк, который включен в глобальный список ЮНЕСКО. Эти территории могут и должны стать одним из центров притяжения не только отечественных турис­тов, но и зарубежных.

В целом за 9 месяцев 2023 года восток страны посетили больше 280 тыс. туристов, что на 13,7% больше по сравнению с 2022 годом.