​Потенциал – в интеграции

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Алла ДЕМЕНТЬЕВА

Этот тренд отметили аналитики в очередном Макро­экономическом обзоре, подготовленном группой главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР).

Динамика реального сектора может быть поддержана улучшением ситуации в сельскохозяйственном секторе за счет высокого урожая. Позитивные моменты наблюдаются и в транспортном секторе. Это дает основания ожидать замедления экономического спада в странах ЕАБР с 3,1% в 2015 году до 0,6% в текущем. На будущий год прогнозируется рост на уровне 0,5%.

Аналитики ожидают снижения инфляции с 12,8% годом ранее до 6,1% в 2016-м в целом по странам ЕАБР и дальнейшего снижения роста потребительских цен до 4,8% и 4,2% в следующие два года. В докладе отмечена также восстановительная динамика обменного курса тенге с февраля-марта текущего года.

Эксперты тем не менее обращают внимание на сохраняющиеся риски разбалансировки, прежде всего в бюджетной сфере. Остаются существенными и глобальные риски, связанные с замедлением роста китайской экономики, снижением сырьевых цен, ухудшением ситуации в банковском секторе европейских стран, а также повышением ключевой ставки Федеральной резервной системы США, подчеркивается в исследовании.

Как считает главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик, несмотря на то что «постепенное смягчение денежно-кредитной политики будет придавать дополнительный импульс для восстановления экономики стран региона, основной потенциал для ускоренного восстановления продолжает концентрироваться в области структурных преобразований. В том числе тех дивидендов, которые страны ЕАБР могут получить от экономической интеграции».

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