Потерявшихся в горах граждан Латвии нашли полицейские в области Жетысу

Чрезвычайные ситуации , Происшествия
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Туристы прибыли в Казахстан через турфирму и начали исследовать горный массив

Фото: polisia.kz

В горах Актау двое туристов из Латвии потеряли ориентир и связь с группой, что привело к масштабной спасательной операции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как сообщается, туристы прибыли в Казахстан через турфирму и начали исследовать горный массив в 44 километрах от села Басши. Оказавшись в труднодоступной местности, они прекратили выходить на связь, что в условиях сурового горного климата и приближающейся ночи усугубляло ситуацию.

На поиски оперативно мобилизовали полицию Кербулакского района, ДЧС, лесников и волонтеров. В операции также участвовали вертолеты и дроны, что помогло обследовать местность с воздуха.

Отмечается, что туристы почти отчаялись, когда услышали звук вертолета и начали подавать сигналы. Вскоре их нашли участковые инспекторы полиции, оказавшие необходимую помощь и сопроводившие в безопасное место.

Туристы выразили благодарность всем, кто участвовал в их спасении, подчеркнув высокий профессионализм казахстанских полицейских.

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