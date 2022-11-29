Потолок загорелся в здании вокзала в Алматы

Люди самостоятельно покинули здание, пострадавших нет.

Фото: yandex.kz

В Алматы в здании вокзала загорелось потолочное перекрытие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"В здании ЖД вокзала Алматы-2 загорелось потолочное перекрытие. Произошло горение деревянной обрешетки кровли основного здания вокзала на площади предварительно 100 квадратных метров. Люди самостоятельно покинули здание, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 14:30 пожар был локализован.