Потолок загорелся в здании вокзала в Алматы
Происшествия
Люди самостоятельно покинули здание, пострадавших нет.
В Алматы в здании вокзала загорелось потолочное перекрытие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
"В здании ЖД вокзала Алматы-2 загорелось потолочное перекрытие. Произошло горение деревянной обрешетки кровли основного здания вокзала на площади предварительно 100 квадратных метров. Люди самостоятельно покинули здание, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в 14:30 пожар был локализован.