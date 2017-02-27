​Повестка недели

583
Елена Иванова

Также члены Кабмина рассмот­рят вопросы казначейского сопровождения строительных контрактов при государственных закупках и План мероприятий по реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы.

Завтра Премьер-министр РК примет участие в работе 13-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в городе Исламабаде (Пакистан). Планируется, что участники рассмотрят деятельность структуры в свете новых глобальных и региональных условий.

ОЭС – евразийская политичес­кая и экономическая межправительственная организация, в которую входят Иран, Пакистан, Турция, Афганистан, Азербайд­жан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Также на текущей неделе под председательством Премьер-министра состоится промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, в ходе которого будут рассмотрены вопросы трудового законодательства, развития человеческого капитала, энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли.

Вчера Бакытжан Сагинтаев провел международные встречи с вице-президентом ЕБРР Пьером Хэйльбронном и председателем правительства Аджарской АР Зурабом Патарадзе.

Не менее насыщена повестка недели первого заместителя Премьер-министра Аскара Мамина. Он проведет заседания Координационного совета ЕЭК и организационного комитета по мероприятиям ЭКСПО, а также ряд совещаний по вопросам таможенно-миграционного конт­роля, развития индустриальных зон и по проблемным вопросам, озвученным на отчетных встречах акимов. Кроме того, совершит рабочую поездку в Алматы, где рассмотрит планы по развитию города Нуркента.

Заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов тоже планирует провести ряд совещаний. Они будут посвящены вопросам организационной структуры МСХ, развитию сельхозмашиностроения, рыбного хозяйства, а также подготовке к паводковому периоду и проведению весенне-полевых работ.

Кроме того, Аскар Мырзахметов проведет встречу с представителями транснациональной компании «Кампофрио Фуд» (Испания) и совершит рабочую поездку в Карагандинскую область.

Популярное

Все
Наши юниоры пишут мировую историю
Социализация без барьеров
Поздравили фронтового связиста
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Для достижения общих целей
Во имя будущих поколений
Восстановление Каспия
Ресурс глобальной важности
Новая реальность для продовольственных систем
Сфера притяжения
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
Серебро с золотым отливом
Умные очки для слабовидящих
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Система управления наукой будет реформирована
Впервые за 20 лет в Жамбылской области очистили объект, обеспечивающий водой 75 крестьянских хозяйств
Двусторонние отношения динамично развиваются
Здесь будет экопарк
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
Шаг за шагом к вершине
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Конституционные реформы Казахстана стали одной из ключевых тем обсуждения с S&P, Moody’s и Fitch
Территория идей и вдохновения
Актауский бенефис сборной Казахстана
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

