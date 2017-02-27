Также члены Кабмина рассмот­рят вопросы казначейского сопровождения строительных контрактов при государственных закупках и План мероприятий по реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы.

Завтра Премьер-министр РК примет участие в работе 13-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в городе Исламабаде (Пакистан). Планируется, что участники рассмотрят деятельность структуры в свете новых глобальных и региональных условий.

ОЭС – евразийская политичес­кая и экономическая межправительственная организация, в которую входят Иран, Пакистан, Турция, Афганистан, Азербайд­жан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Также на текущей неделе под председательством Премьер-министра состоится промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, в ходе которого будут рассмотрены вопросы трудового законодательства, развития человеческого капитала, энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли.

Вчера Бакытжан Сагинтаев провел международные встречи с вице-президентом ЕБРР Пьером Хэйльбронном и председателем правительства Аджарской АР Зурабом Патарадзе.

Не менее насыщена повестка недели первого заместителя Премьер-министра Аскара Мамина. Он проведет заседания Координационного совета ЕЭК и организационного комитета по мероприятиям ЭКСПО, а также ряд совещаний по вопросам таможенно-миграционного конт­роля, развития индустриальных зон и по проблемным вопросам, озвученным на отчетных встречах акимов. Кроме того, совершит рабочую поездку в Алматы, где рассмотрит планы по развитию города Нуркента.

Заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов тоже планирует провести ряд совещаний. Они будут посвящены вопросам организационной структуры МСХ, развитию сельхозмашиностроения, рыбного хозяйства, а также подготовке к паводковому периоду и проведению весенне-полевых работ.

Кроме того, Аскар Мырзахметов проведет встречу с представителями транснациональной компании «Кампофрио Фуд» (Испания) и совершит рабочую поездку в Карагандинскую область.