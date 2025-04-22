Повестку заседания утвердили депутаты
3
Ербол Тишкамбаев
В ходе заседания бюро Сената под председательством спикера Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания палаты. Депутаты рассмотрят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров». Основной целью закона являются внедрение Реестра казахстанских товаропроизводителей, обеспечение единой точки доступа к информации о казахстанских товаропроизводителях и производимых ими товарах, повышение адресности мер государственной поддержки.