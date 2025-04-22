Также сенаторы обсудили темы предстоя­щих заседаний комитетов. В частности, на повестке – совместные мероприятия депутатов и заинтересованных сторон, касающиеся вопросов развития сельского хозяйства (садоводства и виноградарства) и привлечения «зеленых» инвестиций. Кроме того, депутаты в ходе заседания бюро распределили законы, ранее принятые Мажилисом Парламента.

В завершение заседания прошла церемония вручения ряду сенаторов медали «Қазақстан халқы Ассамблеясына 30 жыл», которой они были награждены по указу Президента страны Касым-Жомарта Токаева за активное участие в деятельности Ассамблеи народа Казахстана, заслуги в укреплении межэтнического согласия и общенационального единства.