Повестку заседания утвердили депутаты

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Ербол Тишкамбаев

В ходе заседания бюро Сената под председательством спикера Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания палаты. Депутаты рассмотрят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров». Основной целью закона являются внедрение Реестра казахстанских товаропроизводителей, обеспечение единой точки доступа к информации о казахстанских товаропроизводителях и производимых ими товарах, повышение адресности мер государственной поддержки.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Также сенаторы обсудили темы предстоя­щих заседаний комитетов. В частности, на повестке – совместные мероприятия депутатов и заинтересованных сторон, касающиеся вопросов развития сельского хозяйства (садоводства и виноградарства) и привлечения «зеленых» инвестиций. Кроме того, депутаты в ходе заседания бюро распределили законы, ранее принятые Мажилисом Парламента.

В завершение заседания прошла церемония вручения ряду сенаторов медали «Қазақстан халқы Ассамблеясына 30 жыл», которой они были награждены по указу Президента страны Касым-Жомарта Токаева за активное участие в деятельности Ассамблеи народа Казахстана, заслуги в укреплении межэтнического согласия и общенационального единства.

#повестка #бюро Сената

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