Повис на высоте 4-го этажа: свидетелями спасения мужчины стали жители многоэтажки Семея (видео)

Происшествия
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Полицейские города Семея спасли мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Абайской области.

Скриншот с видео ДП Абайской области

24 мая в полицию Семея сообщили о мужчине, пытающемся выпрыгнуть из окна 4-го этажа.

Приехав по адресу, участковые инспекторы полиции Ауезовского ОП капитан полиции Медет Мырзаханов, лейтенант полиции Темирлан Рамазан и капитан полиции Ержан Сарсебаев при поддержке спасателей предотвратили трагедию.

Позже выяснилось, что 35-летний житель областного центра, пытавшийся совершить суицид, был пьян.

 

 

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