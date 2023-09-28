Повлияют ли российские санкции против акционера Air Astana на работу компании

Транспорт
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Искакова Айдана
корреспондент

В ходе брифинга министр транспорта РК Марат Карабаев ответил на вопрос журналистов о том, повлияют ли российские санкции против акционера Air Astana на работу компании, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

"Компания Air Astana - наш национальный оператор. Мажоритарий – Казахстан. Компания будет работать в штатном режиме. Никаких изменений в деятельности нашего национального оператора не будет", - заявил министр.

В свою очередь, глава комитета гражданской авиации Талгат Ластаев отметил, что Казахстан работает на основе международных стандартов.

"Казахстан с большим уважением относится ко всем международным договорам. В первую очередь к договорам и стандартам, выпущенным Международной организацией гражданской авиации. В этом плане каких-то дополнительных препятствий или каких-либо оснований для того, чтобы были ограничения деятельности компании в связи с санкциями, не предусматривается. Мы работаем строго на основе международных стандартов. Каких-либо последствий в этом вопросе не видим", - добавил Ластаев.

Напомним, Россия ввела санкции против председателя совета директоров британской оборонной компании "BAE Systems" Крессиды Хогг. Эта компания владеет 49% акций казахстанского авиаперевозчика Air Astana.

#казахстан #компания #Air Astana #санкции #влияние

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