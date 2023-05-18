Без повторного примирения – как теперь будут наказывать семейных дебоширов в Казахстане

В Казахстане пересмотрено наказание за насилие в семье.

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О новых нормах законодательства рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Ренат Зулхаиров на брифинге в службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Кazpravda.kz.

19 мая вступят в силу изменения в Уголовный кодекс, а с 1 июля заработают новые нормы Кодекса об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за бытовое насилие.

По статистике МВД, ежегодно в органы внутренних дел поступает более 100 тысяч вызовов о бытовых конфликтах.

«Полиция приезжает, а жертвы отказываются писать заявление, потому что прощают обидчика или из-за давления, которое оказывают родственники, сам супруг. Агрессор видит свою безнаказанность, что приводит к ощущению вседозволенности и, как следствие, к более тяжким преступлениям», – констатирует Зулхаиров.

Теперь полиция переходит от заявительного на выявительный характер возбуждения дела, то есть стражи порядка будут использовать записи видеорегистраторов и видеокамер, опрос свидетелей, соседей, чтобы на их основании собирать материалы и направлять в суд.

«Также мы устраняем факты повторного примирения сторон. Теперь примириться можно только раз и только в суде», – заявил Зулхаиров.

Кроме того, вводятся конкретные сроки адмнаказания. Так, за побои виновный получит либо предупреждение, либо 5 суток ареста, в случае повторного нарушения – 10 суток ареста.

За причинение легкого вреда здоровью новыми нормами предусмотрено 15 суток ареста, за повторное – 25 суток ареста.Также исключены штрафы и предупреждения за нарушение защитного предписания. Вместо этого вводится ответственность только в виде ареста.

Вместе с тем МВД совместно с Министерством юстиции рассматривает введение общественных работ за бытовое насилие, добавил спикер.