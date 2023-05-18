Без повторного примирения – как теперь будут наказывать семейных дебоширов в Казахстане

Общество
82
Кунапия Гульмира
корреспондент

В Казахстане пересмотрено наказание за насилие в семье.

Фото: Kazpravda.kz

О новых нормах законодательства рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Ренат Зулхаиров на брифинге в службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Кazpravda.kz.

19 мая вступят в силу изменения в Уголовный кодекс, а с 1 июля заработают новые нормы Кодекса об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за бытовое насилие. 

По статистике МВД, ежегодно в органы внутренних дел поступает более 100 тысяч вызовов о бытовых конфликтах.

«Полиция приезжает, а жертвы отказываются писать заявление, потому что прощают обидчика или из-за давления, которое оказывают родственники, сам супруг. Агрессор видит свою безнаказанность, что приводит к ощущению вседозволенности и, как следствие, к более тяжким преступлениям», – констатирует Зулхаиров.

Теперь полиция переходит от заявительного на выявительный характер возбуждения дела, то есть стражи порядка будут использовать записи видеорегистраторов и видеокамер, опрос свидетелей, соседей, чтобы на их основании собирать материалы и направлять в суд.

«Также мы устраняем факты повторного примирения сторон. Теперь примириться можно только раз и только в суде», – заявил Зулхаиров.

Кроме того, вводятся конкретные сроки адмнаказания. Так, за побои виновный получит либо предупреждение, либо 5 суток ареста, в случае повторного нарушения – 10 суток ареста.

За причинение легкого вреда здоровью новыми нормами предусмотрено 15 суток ареста, за повторное – 25 суток ареста.Также исключены штрафы и предупреждения за нарушение защитного предписания. Вместо этого вводится ответственность только в виде ареста.

Вместе с тем МВД совместно с Министерством юстиции рассматривает введение общественных работ за бытовое насилие, добавил спикер.  

#суд #полиция #МВД #арест #бытовое насилие #УК РК #нормы #изменения #КоАП #примирение

Популярное

Все
Вокруг да около науки
Сколько стоит подписка на "Казахстанскую правду"
За прошедший год в Министерство юстиции поступили уведомления о создании политических партий от 24 инициативных групп
Что мешает посмертному донорству в Казахстане?
Программа «Аңсаған сәби», предусматривающая ежегодное выделение квот на ЭКО, исполняет мечты многих казахстанских семей
Штраф от 20 до 100 МРП будут уплачивать строительные компании, допускающие выезд грязных авто со стройплощадок
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
В Восточном Казахстане начался селеопасный период
В Алматы задержаны члены банды телефонных мошенников
«Слово бродит в степи, чтоб нечаянно встретить меня…»
Экологи обязали горнорудную компанию разработать альтернативный вариант консервации Белоусовского рудника
Ночная прогулка по древнему Отрару
«Марафон любви» прошел в небольшом городке Казалы на юге Казахстана
Служить, а не обогащаться
Смелые и ловкие
Проекты, востребованные жизнью
На сцене – коррупция
Когда молчание – золото
Любовь, камзол и весна
Инфляцию посчитают онлайн
Группу домушников задержали в Алматы
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Коронавирус: реплика на оригинал
Мать разозлилась на новорожденного сына и убила его в Павлодаре
В Риддере под строительство новой школы выделили землю исторического дендропарка
Машина найдена в Сандыктау: больше 10 дней ищут пропавшего акмолинца
Дело о спецЦОНах передано в суд
Автомобиль журналиста поджег неизвестный в Атырау – СМИ
Задержание главы областного управления культуры Алии Жакипбековой подтвердили в Антикоре
Касым-Жомарт Токаев высказал позицию по Тайваню
Массовая драка закончилась стрельбой во дворе многоэтажного дома в Кызылорде
Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции ВКО
Китай играет очень важную роль во внешней политике Казахстана – Токаев
5-летний мальчик застрял в качелях в Мангистау
Gosagro у них не той системы
Урджарская находка: принцесса или жрица?
Семь лет колонии получил полицейский начальник за взятки в СКО
Проблемы молочной отрасли обсудили в Правительстве РК
В Южном Казахстане ежедневно ведется мониторинг наличия на АЗС нефтепродуктов и их розничных цен
Санжар Ташкенбай вышел в финал чемпионата мира по боксу
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Пять новаций Социального кодекса
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы

Читайте также

Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Вести статистику казахстанцев с кредитами в иностранных бан…
Более 3 млн тенге хотели потратить на покупку швабры и матр…
В хищении почти 500 млн тенге из бюджета подозревается депу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]