Повышение тарифов поможет модернизации

В Усть-Каменогорске антимонопольное ведомство дало добро на повышение тарифа на отопление и горячее водоснабжение на 19%.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как сообщили в областном комитете по регулированию естественных монополий, основанием для повышения цены стали подорожание угля, ГСМ, электроэнергии, обязательства теплоснабжающих компаний по повышению заработной платы своему персоналу. Кроме того, в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» усть-каменогорская ТЭЦ и коммунальное предприятие «Шығыс жылу» запланировали инвестиции на общую сумму 4,2 млрд тенге.

На усть-каменогорской теплостанции, действующей с 1948 года, износ основного оборудования составляет 67,6%. Здесь подготовили проекты по ремонту котлоагрегатов среднего и высокого давления, замене главных паропроводов и ряда трубопроводов. Уровень износа будет снижен на 2,3%.

На восьми городских котельных АО «Шығыс жылу» износ оборудования оценивается на уровне от 62 до 69%, тепловых сетей – в районе 63,9%. За счет инвестиционной программы предприятие наметило ремонт 14 участков теплотрасс, а также строительство золоотвала. По словам специалистов, с учетом нового тарифа плата за отопление и горячую воду повысится для потребителей примерно на 800–1 600 тенге в месяц в зависимости от площади квартиры.