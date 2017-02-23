​Повысить эффективность управления

Опираясь на мировой опыт

Об особенностях предстоящего реформирования системы государственного управления шла вчера речь на заседании «круглого стола» по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти и влияния этого процесса на последующее социально-экономическое развитие в республике. Организатором встречи в очередной раз выступила Национальная академическая библиотека РК совместно с ГУ «Институт истории государства» Комитета науки МОН Казахстана.

С предложениями по поводу проекта конституционных реформ здесь высказались как эксперты в области конституционного права и государственного управления, так и ученые, профессорско-преподавательский состав вузов, сотрудники библиотек.

Как отметил директор Экспертного института Европейского права и прав человека, доктор юридических наук профессор Марат Башимов, вопрос о перераспределении полномочий между ветвями власти Глава государства озвучил еще на торжественном собрании в честь 25-летия независимости республики.

Тогда Президент указал на то, что настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между Президентом, Правительством и Парламентом, и специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, а, возможно, и Конституции.

В итоге уже 25 января года нынешнего на всенародное обсуждение вынесен был проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК», в котором определены основные вопросы перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. Документ вызвал огромный интерес, о чем свидетельствует в том числе большое число предложений, поступивших от обычных граждан и представителей научно-экспертного сообщества.

– Венецианская комиссия Совета Европы уже давно вынесла свое решение о том, что Конституция Казахстана соответствует международным и европейским стандартам в области прав человека, – сказал Марат Башимов. – Но вопросы компетенции ветвей государственной власти всегда вызывали большие вопросы. Усиление президентской власти эксперты объясняли переходным периодом, когда в стране должны были быстро приниматься нормативные правовые акты, направленные на реформы в сфере экономики, которая в свою очередь определяла социальную политику, влияла на внутриполитическую стабильность. Теперь государство окреп­ло, стало стабильным, признанным авторитетным членом международного сообщества и, исходя из реалий, Глава государства предложил провести конституционную реформу.

По словам Марата Башимова, экс­перты отмечают, что перераспределение полномочий между ветвями государственной власти приведет к дальнейшей демократизации политической системы, повышению ответственности и эффективности органов судебной, исполнительной, законодательной власти, более качественному принятию законов, что в конечном счете отразится на социально-экономическом развитии страны, благосостоянии народа.

– В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что в мире нет универсальной формулы государственного устройства, и все находятся в поисках. Наша страна никогда не занималась копированием чужих моделей, находя свои, подчас уникальные решения, хотя есть вопросы, в которых государство все-таки опирается на международный опыт. Кроме того, во многих республиках происходит тенденция по сокращению полномочий президента в системе государственной власти, – пояснил директор Экспертного института Европейского права и прав человека.

Мир меняется на глазах

Спикер также заметил, что в соответствии с предлагаемыми изменениями основные направления руководства государства остаются по-прежнему за Президентом. Речь идет в том числе о ежегодных Посланиях народу страны, в которых определяются главные векторы развития внутренней и внешней политики. Обусловлено это тем, что Лидер нации является Главой государства, его высшим должностным лицом, представляющим Казахстан как внутри страны, так и на международной арене. Он – символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Президент республики обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей государственной власти и их ответственность перед народом.

К слову, все эти нормы отражены в статье 40 действующей Конституции. При этом за Главой государства также остаются вопросы национальной безопасности, основные направления государственного управления. Ведь Президент страны является Верховным Главнокомандующим. В итоге можно сказать, что президентская форма правления как была, так и остается де-юре. Об этом, в частности, свидетельствуют положения пункта 1 статьи 2 Конституции РК.

В нем указано, что «Республика Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления», а уже в пункте 2 статьи 91 Конституции РК в редакции вышеназванного проекта Закона РК закрепляется, что «установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления не могут быть изменены».

В целом выработано около 40 предложений по перераспределению полномочий Главы государства, которые могут быть переданы Правительству и некоторым исполнительным органам.

– Как отметил в своем Обращении Нурсултан Абишевич Назарбаев, мир сегодня меняется на глазах. Скорость и сложность общественных процессов нарастает и в Казахстане. Уже сегодня мы должны думать о том, как реагировать на глобальные и региональные вызовы, которые неизбежно поставит грядущая история перед нами. Изменились социально-экономические условия. Причем эти изменения произошли как в мировой экономике, так и в отечественной, – подчеркнул Марат Башимов.

По его словам, именно поэтому сейчас и назрела необходимость перераспределить ряд организационно-правовых и управленческих законодательно установленных полномочий, относящихся к сфере государственного управления и характерных для исполнительной ветви власти. Ряд управленческих полномочий Президента Казахстана может быть передан на нижестоящие уровни управления и перераспределен между Правительством и иными исполнительными органами.

Комплекс поправок в законодательных актах затронет перераспределение организационно-правовых полномочий Главы государства в области экономики, бюджетного планирования и предпринимательской деятельности, которые можно было бы передать в компетенцию Правительства.

Следует также отметить, что на сегодня наблюдается тенденция по усилению контрольных функций Парламента по отношению к исполнительной ветви власти. Усилится взаимодействие населения Казах­стана с избранными ими депутатами Мажилиса.

Высказал эксперт свое мнение и в отношении изменений редакции пункта 2 статьи 26 Конституции РК. В частности, он отметил, что защита права собственности будет поднята на более высокий, то есть конституционный уровень. А кроме того, ранее проведенные легализации имущества и денежных средств вполне обоснованно требуют соответствующей государственной защиты и гарантий со стороны государства.

Безусловно, считает общественный деятель, данная реформа будет способствовать созданию соответствующей системы сдержек и противовесов между ветвями власти.

По его мнению, совершенствование механизма взаимодействия между ветвями власти и системы государственного управления только повысит эффективность государства, скажется на его социально-экономическом состоянии, поднимет уровень социальной защиты населения на более высокий уровень.

По пути эволюции

О ходе реформ государственного управления и их влиянии на социально-экономическое развитие страны также высказался главный научный сотрудник Института истории государства Еркеш Нурпеисов.

Ученый, в частности, указал на то, что Казахстан перешел на новый этап – этап устойчивого развития. Это время, когда окрепли важнейшие институты и заработали механизмы рыночной экономики. Что же касается предложений в проект конституционных реформ, то, по мнению Еркеша Нурпеисова, они, несомненно, станут шагом вперед в процессе эволюции государственного управления.

Однако ряд нововведений пока еще требует доработки. Так, по мнению спикера, для укрепления правовых основ роли Президента в качестве верховного арбитра между ветвями власти было бы целесообразно дополнить Конституцию соответствующими статьями, предусматривающими исключительное право Президента на роспуск Парламента в целом, Сената и Мажилиса, а также Правительства, в случаях непреодолимых разногласий между ними после получения заключения Конституционного совета.

Что касается взаимоотношений между Парламентом и Правительством, то, на взгляд научного сотрудника, связь между ними должна быть более многосторонней при потенциально возрастающей роли законодательного органа по мере дальнейшей демократизации общественной жизни, активизации деятельности политических партий и общественных объединений.

Несколько предложений озвучил Еркеш Нурпеисов и в отношении органов судебной ветви власти. По его мнению, пока еще сохраняется одно обстоятельство, препятствующее общедоступности правосудия. Речь идет о госпошлинах и стоимости услуг адвокатов.

– Думаю, было бы правильно освободить от оплаты государственной пошлины граждан, обращающихся с иском в суд в отношении государственных органов и их должностных лиц, – сообщил выступающий. – Следовало бы также в подобных случаях оказывать гражданам бесплатные юридические услуги по представлению их интересов в суде. Тем самым бы только усилился гражданский контроль над госорганами, его должностными лицами, канул бы в лету чиновничий произвол, особенно на местах.

Свои предложения спикер озвучил и относительно работы органов прокуратуры. Речь шла о практике проведения в порядке общего надзора плановых проверок деятельности хозяйствующих субъектов. По его мнению эти проверки, сопровождающиеся изъятием документов, опросами работников, нередко наложением ареста на расчетные счета предприятий, существенно затрудняют работу бизнеса. А ведь они могли бы проводиться только по заявлениям госорганов, установивших признаки нарушений закона, а также по обращениям граждан в связи с фактами нарушения их прав.

Своим мнением о предложенных нововведениях также на заседании поделились руководитель НАБ РК, доктор педагогических наук, профессор Умитхан Муналбаева, доктор политических наук, профессор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Наубат Калиев. С докладами в ходе встречи выступили доктор экономических наук, профессор, действительный член философско-экономического ученого собрания МГУ им. М. Ломоносова Урак Алиев, а также исполняющий обязанности руководителя отдела Евразийского и политического исследования Института истории МОН РК Николай Лапин.

Свои пожелания высказали и представители регионов, участвовавшие в мероприятии посредством видеоконференцсвязи.