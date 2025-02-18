Появились подробности о первой секции «Зеркальной линии» с пристанью

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Планируется, что в первой секции города-небоскреба поселятся 200 000 жителей

Фото: © NEOM

Представитель агентства развития территорий Саудовской Аравии (The Line) NEOM Денис Хики на форуме частного сектора Фонда государственных инвестиций сообщил, что первая секция города-небоскреба «Зеркальной линии» будет называться Hidden Marina и протянется на 2,5 километра, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Hidden Marina поднимется на высоту 500 метров и будет состоять из трех отдельных модульных сегментов с зеркальным внешним видом. 

Рядом с пристанью для яхт построят более 80 000 квартир, 9000 гостиничных номеров, коммерческие и торговые площади, а также пожарные депо, школы, здания полиции и различных служб.

Сегодня в строительстве проекта задействовано более 140 000 рабочих. Ожидается, что возведение Hidden Marina завершат к 2030 году, что позволит разместить на верхнем этаже «Зеркальной линии» стадион для проведения чемпионата мира по футболу — 2034.

Ранее стало известно, сколько саудиты уже потратили на «Зеркальную линию».  

 

 

 

#СаудовскаяАравия #ЗеркальнаяЛиния #TheLine

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