Стало известно, сколько саудиты потратили на «Зеркальную линию»

В Саудовской Аравии сообщили, что строительство уже обошлось более чем в 50 миллиардов долларов США

Фото: © NEOM

Об этом сообщил заместитель генерального директора Агентства развития территорий Саудовской Аравии NEOM Райан Файез, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

По его словам, создание горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия» (The Line), строящегося у побережья Красного моря, уже обошлось более чем в 50 миллиардов долларов США.

По словам Файеза, эти деньги ушли на возведение базовой инфраструктуры, то есть земляные работы и забивки свай. Первые этажи «Зеркальной линии» начнут строить в конце 2025 года.

Хотя сумма, озвученная Файезом, кажется значительной, в Саудовской Аравии уверены: эти траты довольно быстро окупятся за счет туризма.