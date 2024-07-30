Появится новый агропарк

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На 27 гектарах будет осуществляться семь-восемь различных видов деятельности, относящихся к агробизнесу или тесно связанных с ним. Здесь будут демонстрироваться передовые методы ведения сельского хозяйства, экологически безопасные технологии, проводиться мониторинг и обеспечиваться прослеживаемость товара на любом этапе «от фермы до стола». Ожидается, что все внедряемые установки станут самостоятельными и прибыльными и не будут требовать специального финансирования. В агропарке казахстанские производители и участники цепочки поставок смогут знакомиться с новыми технологиями и инструментами, работой практических моделей, системой Carbon Farming, которая помогает улавливать и накапливать CO2 из почвы. В планах – создание производства семян по венгерской технологии. Для реализации проекта венгерская компания выбрала Аршалынский район.