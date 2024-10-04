Энергетика должна развиваться опережающими темпами - эксперт

Эксперт считает, что производство электроэнергии в нынешних реалиях должно быть бесперебойным.

«Сегодня электроэнергия – это продукт № 1, без которого человек не может существовать и жить в современном мире. Я начинал учиться еще в советское время по советским учебникам. Всегда во главе угла стоял принцип - энергетика должна развиваться опережающими темпами. Нельзя говорить о том, что мы не можем построить такую-то фабрику, потому что нет электроэнергии, имея в виду: «Вот давайте мы построим, а вы поднесите ТЭЦ». Термин «опережающий темп», означает, что вначале должна быть электроэнергия с неким резервом в 20-30%. Чтобы появление новых производств не зависело от отсутствия электроэнергии или ее наличия», – сказал спикер.