​Поздравления от режиссера

Журналистам удалось списаться с именитым земляком и расспросить, чем запомнилось ему то время в газете. «Редакцию помню очень хорошо – маленький одноэтажный домик на Валиханова. В каждом кабинете – знакомые люди, коллеги моей мамы – Игорь Николаевич и Зоя Николаевна Свидины, Иван Петрович Свербихин, Клавдия Ивановна Толстова, Борис Алексеевич ­Матвеев», – написал Т. Бекмамбетов, отметив, что школа была рядом, и он часто заходил к маме на работу.

Также режиссер рассказал о первых уроках фотомастерства, полученных от фотокорреспондента Бориса Алексеевича ­Матвеева, который учил снимать, проявлять пленку, печатать карточки. «А ведь никто не знал, что эти первые уроки пригодятся в профессии», – заключил он, пожелав «Прикаспийке» верных читателей и роста тиража.