МЧС РК
Чрезвычайные ситуации
Пожар на горе Кокшетау тушат 230 человек и вертолет "Казавиаспас" – видео

Сообщение о ЧП на горе "Көкшетау" поступило на пульт оперативного дежурного утром 25 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Горит растительность на высоте ориентировочно 800 метров.

"Площадь и причины устанавливаются. В ликвидации задействованы более 70 человек личного состава ДЧС Акмолинской области и ГНПП "Бурабай", которые в пешем порядке направились к месту возгорания и приступили к тушению. Вместе с тем, по распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям для оперативной ликвидации возгорания задействован вертолет Казавиаспаса, который также направился к месту возгорания", – рассказали в МЧС.

Позже в ведомстве сообщили, что силы в борьбе с пожаром постепенно наращиваются – в настоящий момент в борьбе с огнем задействованы 158 сотрудников ДЧС Акмолинской области и 70 работников ГНПП Бурабай.

Также спасатели отметили, что тушение лесного возгорания в горах имеет существенные особенности и ряд трудностей. Так, применение землеройной и почвообрабатывающей техники в горах ограничено, а на каменистых почвах вообще исключается.

"Использование здесь автоцистерн и пожарных мотопомп также не представляется возможным. Поэтому в настоящий момент личным составом для тушения возгорания применяются ранцевые опрыскиватели, а также ручные орудия - лопаты, мотыги, грабли. Скорость возгорания при его переходе с горизонтальной поверхности на крутой склон также может возрастать, что опасно для работающих на тушении", – проинформировала пресс-служба МЧС.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 сентября
Вопросы строительства военного сектора "Туркестан" обсудил министр обороны РК
Пожар на горе Кокшетау тушат 230 человек и вертолет "Казавиаспас" – видео
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Закон Республики Казахстан
Геннадий Головкин потерпел поражение от "Канело"
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
GGG сделал заявление о своей карьере после поражения от "Канело"
Переименуют ли улицы, названные в честь Назарбаева
Президент Токаев – Головкину: Гордимся тобой!
В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
"Канело" обратился к Головкину после победы в трилогии
«Я из рода акынов…» Так о себе писал поэт и писатель Сырбай Мауленов
Какие соглашения подписаны между Казахстаном и ОАЭ в рамках визита Смаилова
В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Пожар уничтожил рынок в Жетысае

Читайте также

Происшествия , Чрезвычайные ситуации
Главу лесхоза арестовали после крупного пожара в Аулиекольс…
Происшествия , Чрезвычайные ситуации , Видеогалерея
Людей эвакуируют из-за природного пожара под Усть-Каменогор…
Происшествия , Чрезвычайные ситуации , Видеогалерея
Пожар в Аулиекольском районе локализован – глава МЧС
Происшествия , Чрезвычайные ситуации
Представлены результаты исследований воздуха в Аулиекольско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]