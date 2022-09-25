Пожар на горе Кокшетау тушат 230 человек и вертолет "Казавиаспас" – видео

Сообщение о ЧП на горе "Көкшетау" поступило на пульт оперативного дежурного утром 25 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Горит растительность на высоте ориентировочно 800 метров.

"Площадь и причины устанавливаются. В ликвидации задействованы более 70 человек личного состава ДЧС Акмолинской области и ГНПП "Бурабай", которые в пешем порядке направились к месту возгорания и приступили к тушению. Вместе с тем, по распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям для оперативной ликвидации возгорания задействован вертолет Казавиаспаса, который также направился к месту возгорания", – рассказали в МЧС.

Позже в ведомстве сообщили, что силы в борьбе с пожаром постепенно наращиваются – в настоящий момент в борьбе с огнем задействованы 158 сотрудников ДЧС Акмолинской области и 70 работников ГНПП Бурабай.

Также спасатели отметили, что тушение лесного возгорания в горах имеет существенные особенности и ряд трудностей. Так, применение землеройной и почвообрабатывающей техники в горах ограничено, а на каменистых почвах вообще исключается.

"Использование здесь автоцистерн и пожарных мотопомп также не представляется возможным. Поэтому в настоящий момент личным составом для тушения возгорания применяются ранцевые опрыскиватели, а также ручные орудия - лопаты, мотыги, грабли. Скорость возгорания при его переходе с горизонтальной поверхности на крутой склон также может возрастать, что опасно для работающих на тушении", – проинформировала пресс-служба МЧС.