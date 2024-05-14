Число внутренних переселенцев в мире достигло рекорда

75,9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликтов и насилия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) во всем мире в результате конфликтов и стихийных бедствий достигло рекордного уровня - в 75,9 млн человек в 2023 году, говорится в опубликованном докладе на сайте Центра мониторинга внутреннего перемещения (IDMC).

«Конфликты и насилие в Судане, Палестине и других странах привели к тому, что число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по всему миру к концу 2023 года достигло 75,9 млн человек, что стало новым рекордом. Из общего числа 68,3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликтов и насилия, а 7,7 млн - в результате стихийных бедствий. Почти половина - 46% - всех ВПЛ проживает в странах Африки к югу от Сахары», - говорится в документе.

В организации уточнили, что в Судане к концу 2023 года число перемещенных лиц составило 9,1 млн человек, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений в одной стране с 2008 года, в то время как число ВПЛ в этой стране составило 6 млн человек. По данным IDMC, это является вторым по величине за всю историю наблюдений в одной стране после 16,9 млн на Украине в 2022 году.

Также в докладе говорится, что за последние 3 месяца 2023 года из-за конфликта в секторе Газа было перемещено 3,4 млн человек, что составило 17% от общего числа перемещенных лиц в результате конфликта во всем мире в течение года.

«За последние 2 года мы стали свидетелями тревожного увеличения числа людей, вынужденных покидать свои дома из-за конфликтов и насилия, даже в тех регионах, где ситуация улучшалась. Конфликты и разрушения, которые они оставляют после себя, мешают миллионам людей наладить свою жизнь, часто на долгие годы. За последние 5 лет число людей, перемещенных внутри страны в результате конфликтов и насилия, увеличилось на 22,6 млн, или на 49%, причем два самых значительных увеличения случились в 2022 и 2023 годах», - приводятся в документе слова директора IDMC Александры Билак.

Ранее в мае Международная организация по миграции (МОМ) при ООН сообщила, что в мире насчитывается более 281 млн мигрантов, из которых рекордные 117 млн являются вынужденными переселенцами в результате конфликтов, насилия и стихийных бедствий.