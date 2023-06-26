Пожар под Астаной полностью потушен

Фото пресс-службы ДЧС Астаны

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК сообщили о полной ликвидации пожара под Астаной, начавшегося неделю назад, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Силами столичных пожарных горение камыша и сухой травы в районе озера Талдыколь на солончаковой местности сегодня в 11.22 ликвидировано на площади 80 га", - проинформировали в МЧС.

Напомним, 19 июня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на сообщение о горении сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной трассой в сторону города Косшы.

Фото пресс-службы ДЧС Астаны

На тот момент в тушении было задействовано 22 пожарных, 5 единиц техники, в том числе поливомоечная машина акимата города.

К обеду количество огнеборцев увеличили до 140. К вечеру премьер-министр Алихан Смаилов поручил усилить группировку сил и спецтехники, а также принять дополнительные меры по ликвидации огня.

Огнеборцы отмечали, что тушение пожара было осложнено сильным порывистым ветром, болотистой землей и отсутствием подъездных путей.

В небе над левобережьем столицы распространились дым и запах гари, постепенно разносимые ветром по всей Астане. В тот день акимат попросил астанчан не выходить на улицу. Тем временем над городом сгущались тучи, и примерно в 19.40 прошел короткий ливень, который прибил дым и копоть к земле.

Фото: Kazpravda.kz

Воздух в столице очистился, однако борьба с пожаром продолжалась.

На следующий день огнеборцы тушили отдельные очаги тления сухостоя. 21 июня около 19:00 среди зарослей камыша огнеборцы специализированной пожарной части №4 обнаружили оленёнка.

Благодаря содействию инспектора по охране животного мира, которому пожарные вручили малыша, оленёнок нашел приют. Дальнейшую судьбу животного отследил корреспондент Kazpravda.kz, получив фото -видео факты его доброго здравия.

На фото база семейного отдыха "Кулагер"