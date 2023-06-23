Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)

Происшествия, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Здоровью маленького животного ничто не угрожает.

Фото базы отдыха "Кулагер"

После чудесного спасения пожарными Астаны оленёнок попал в добрые руки. Сейчас он получает уход и питание в столичной зоне семейного отдыха, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Чтобы отследить дальнейшую судьбу маленького оленя, корреспондент Kazpravda.kz обратился к областному инспектору по охране животного мира, которому пожарные вручили малыша.  

Как выяснилось, из рук инспектора оленёнок был передан сотрудникам базы семейного отдыха «Кулагер», расположенного на окраине Астаны.

«Его кормят молочной смесью, козьим молоком. Он пристроен к нашей  конюшне. У нас есть ветеринар, он осмотрел оленёнка, с ним всё хорошо», – рассказал сотрудник базы Игнат Петров, ухаживающий за конюшней.

Он отметил, что на территории базы есть все условия для жизни животного, однако будет ли малыш выпущен в среду обитания, еще не решено.

«Его надо выходить, чтобы он окреп, он очень маленький. Потребности у него небольшие, всё нужное для него нам доступно», – сказал Петров, добавив, что компанию оленёнку составляет местный кот Серик, попавший на видео.

Напомним, вчера среди зарослей камыша огнеборцами специализированной пожарной части №4 был обнаружен детеныш оленя.

Трогательное видео с чудесным спасением активно комментируют и лайкают пользователи соцсетей.

Как рассказали в МЧС, сначала спасатели напоили и накормили ослабшее животное, а затем благополучно передали работникам Акмолинской областной территориальной инспекции лесхоза.

 

#Астана #приют #спасение #пожарные #оленёнок #Кулагер

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