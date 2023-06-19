Астанчан попросили не выходить на улицу

Эта рекомендация особенно актуальна для людей с заболеваниями органов дыхания.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Из-за горения сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной трассой в сторону Косшы над Астаной нависли клубы дыма, стоит запах гари. В связи с этим, управление общественного здравоохранения города призывает жителей воздержаться от выхода на улицу без необходимости, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«Жителей и гостей Астаны просят по возможности не выходить на улицу, закрыть окна в квартирах, на улице надевать маски. Эти рекомендации в первую очередь касаются людей с заболеваниями органов дыхания», – говорится в сообщении.

Пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га. В тушении задействовано 140 человек личного состава и порядка 40 единиц техники.

Напомним, сегодня, 19 июня, в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на сообщение о горении сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной трассой в сторону Косшы.

Фотограф Kazpravda.kz запечатлел дым от пожара и смог, охватившие город.