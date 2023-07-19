Пожарная опасность высока

Свежий выпуск
38
Юлия Пулина, область Улытау

Лесным хозяйствам Улытауского и Жанааркинского районов не хватает пожарных депо.

Как сообщил на аппаратном совещании под председательством акима региона Берика Абдыгалиулы начальник ДЧС области полковник Есен Байыров, в текущем году пожароопасный период начался 5 апреля. И по данным «Казгидромета», тенденция эта сохраняется. За отчетный период было зарегистрировано четыре лесных пожара, общая площадь которых составила 3 145 га. К тушению было привлечено восемь единиц техники и 30 человек личного состава.

Сегодня в департаменте прилагают все усилия, чтобы не допустить ЧП, крупных пожаров, аналогичных случившимся в Улытауском районе в 2021–2022 годах. Тогда из-за несоблюдения правил и требований пожарной безопасности в поле и лесу погиб один человек, огнем было выжжено 54 646 га земли, фермеры потеряли десять голов крупного рогатого скота и 308 овец.

В настоящее время на всей территории области проводятся профилактические мероприя­тия, включая инструктаж в фермерских и садоводческих товариществах, мониторинг Kazakhstan Space Travel на своевременное выявление очагов лесных и степных возгораний, тактические учения.

Также ДЧС занимается укреп­лением материально-технической базы органов гражданской защиты области. В декабре прошлого года территориальным под­разделениям выделено восемь единиц пожарной техники, в мае на баланс местных исполнительных органов и пожарных депо передано шесть единиц техники и два пожарных автопоезда, оснащенных всем необходимым оборудованием, к боевому дежурству готов вертолет Ми-8 «Казавиа­спас».

В регионе создано 14 пожарных частей, еще три сельских планируется открыть в нынешнем году. Службам ДЧС активно помогают 226 добровольных пожарных формирований, в которых задействованы 1 280 человек. Силы и техника МВД в связи с жаркой и сухой погодой приведены в состояние повышенной боевой готовности. Вместе с тем начальник ДЧС области обратил внимание руководства на ряд проблем, которые не решены до сих пор.

– Пять единиц пожарной техники в пожарных депо вышли из строя, – сообщил Есен Байыров. – Установки высокого давления «Ермак» и «Алтеко» имеются, но из-за бездорожья не будет возможности подъехать к местам возгорания. В трех сельских округах отсутствуют складские помещения для пожарных машин и мотопомп. Сегодня крайне актуален вопрос строительства пожарных депо в двух лесхозах – Национальном парке «Улытау» и КММ «Жанаарка».

Есен Байыров подчеркнул, что нацпарк «Улытау» не оборудован пожарной вышкой, не хватает пожарных машин. В Жанааркинском районе единственная вышка, что в Карагашском лесничестве, находится в аварийном состоянии. Ее ремонт до сих пор не профинансирован.

Учитывая сохраняющуюся повышенную пожарную опасность в области, добровольных пожарных необходимо обеспечить защитной одеждой, ранцами с распылителями воды, венчиками, тем более что данная задача была поставлена Президентом республики на заседании оперативного штаба по тушению природных пожаров в Костанайской области.

Озвученные проблемы акимом области Улытау взяты под особый контроль.

#ДЧС #Улытау #лесное хозяйство #пожароопасность

Популярное

Все
Еженедельно в городах и райцентрах Жетысу все желающие могут бесплатно посмотреть фильмы на открытом воздухе
Карагандинские домбристы стали победителями международного этнокарнавала «Иссык-Куль собирает друзей»
Трогательную музыкальную встречу с труженицей тыла Марией Сереченко организовали военнослужащие Национальной гвардии РК
Невероятные совпадения по имени, фамилии и году рождения становятся причиной цифровых казусов
Завершился очередной сезон этнолагеря «Жас қазақ»
Факт организации незаконного игорного бизнеса через социальную сеть TikTok выявили в Шымкенте
Полезные метаморфозы
Мошенница из Кызылорды заработала 15 млн тенге на «безвозвратных кредитах»
Корпорация счастья
Закономерный рост
ВИЧ-инфекция: поражение ЦНС
Алматы: курс на плотную застройку?
Водный дисбаланс
Пожарная опасность высока
Astana Vision: хорошее зрение – наша работа
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
Опасные лекарства из Индии под видом казахстанских хотели поставить в медучреждения РК – видео
Общественнице из Алматинской области выписали штраф за... проведенный по ее инициативе мелкий ремонт уличной дороги
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
У жительницы Петропавловска Ольги Поповой неожиданно для нее самой завелся… второй муж
Двенадцать лет в местах лишения свободы проведет бывший капитан КНБ
В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
Майора полиции Ержана Абдраманова наградили медалями Министерства по ЧС РК – «За спасение утопающего» и МВД РК – «За вклад в обеспечение правопорядка»
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Порты Пакистана представляют большой интерес для продвижения экспорта казахстанской продукции – Жумангарин
Впервые операцию по трансплантации сердца провели в Шымкенте
"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах", - Динара Закиева
В Туркестанской области ребенок скончался от укуса иксодового клеща
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий

Читайте также

Алматы: курс на плотную застройку?
Закономерный рост
Полезные метаморфозы
Против фейков и манипуляций

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]