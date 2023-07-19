Как сообщил на аппаратном совещании под председательством акима региона Берика Абдыгалиулы начальник ДЧС области полковник Есен Байыров, в текущем году пожароопасный период начался 5 апреля. И по данным «Казгидромета», тенденция эта сохраняется. За отчетный период было зарегистрировано четыре лесных пожара, общая площадь которых составила 3 145 га. К тушению было привлечено восемь единиц техники и 30 человек личного состава.

Сегодня в департаменте прилагают все усилия, чтобы не допустить ЧП, крупных пожаров, аналогичных случившимся в Улытауском районе в 2021–2022 годах. Тогда из-за несоблюдения правил и требований пожарной безопасности в поле и лесу погиб один человек, огнем было выжжено 54 646 га земли, фермеры потеряли десять голов крупного рогатого скота и 308 овец.

В настоящее время на всей территории области проводятся профилактические мероприя­тия, включая инструктаж в фермерских и садоводческих товариществах, мониторинг Kazakhstan Space Travel на своевременное выявление очагов лесных и степных возгораний, тактические учения.

Также ДЧС занимается укреп­лением материально-технической базы органов гражданской защиты области. В декабре прошлого года территориальным под­разделениям выделено восемь единиц пожарной техники, в мае на баланс местных исполнительных органов и пожарных депо передано шесть единиц техники и два пожарных автопоезда, оснащенных всем необходимым оборудованием, к боевому дежурству готов вертолет Ми-8 «Казавиа­спас».

В регионе создано 14 пожарных частей, еще три сельских планируется открыть в нынешнем году. Службам ДЧС активно помогают 226 добровольных пожарных формирований, в которых задействованы 1 280 человек. Силы и техника МВД в связи с жаркой и сухой погодой приведены в состояние повышенной боевой готовности. Вместе с тем начальник ДЧС области обратил внимание руководства на ряд проблем, которые не решены до сих пор.

– Пять единиц пожарной техники в пожарных депо вышли из строя, – сообщил Есен Байыров. – Установки высокого давления «Ермак» и «Алтеко» имеются, но из-за бездорожья не будет возможности подъехать к местам возгорания. В трех сельских округах отсутствуют складские помещения для пожарных машин и мотопомп. Сегодня крайне актуален вопрос строительства пожарных депо в двух лесхозах – Национальном парке «Улытау» и КММ «Жанаарка».

Есен Байыров подчеркнул, что нацпарк «Улытау» не оборудован пожарной вышкой, не хватает пожарных машин. В Жанааркинском районе единственная вышка, что в Карагашском лесничестве, находится в аварийном состоянии. Ее ремонт до сих пор не профинансирован.

Учитывая сохраняющуюся повышенную пожарную опасность в области, добровольных пожарных необходимо обеспечить защитной одеждой, ранцами с распылителями воды, венчиками, тем более что данная задача была поставлена Президентом республики на заседании оперативного штаба по тушению природных пожаров в Костанайской области.

Озвученные проблемы акимом области Улытау взяты под особый контроль.