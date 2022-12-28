Пожилая казахстанка провернула более 60 афер на "госжилье"

Более 2 млн отдал аферистке житель Шымкента, пытаясь приобрести жилье по государственной программе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

В управление полиции Аль-Фарабийского района обратился местный житель, которому знакомая обещала помочь в приобретении квартиры по госпрограмме. За свою «услугу» злоумышленница запросила 2 млн тенге, однако обещание не выполнила и деньги не вернула.

Факт зарегистрировали по уголовной статье «Мошенничество».

Стражи порядка установили и задержали подозреваемую – 63-летнюю горожанку. Следствие установило, что нечистая на руку женщина имеет причастность еще более чем к 60 аналогичным преступлениям. Более того, она была ранее судима за мошенничество.

В настоящее время проводится досудебное расследование.