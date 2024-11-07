Упавшее от ветра дерево насмерть придавило женщину в Павлодаре

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

Жизнь пенсионерки оборвалась в возрасте 67 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Павлодаре ветер начал усиливаться вечером, в городе повалило несколько деревьев. Одно из них рухнуло на пожилую женщину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Павлодар онлайн

Пострадавшая получила множество переломов и травмы внутренних органов. Хоть скорая и приехала очень быстро, спасти женщину не удалось. 

Как сообщается, вызов на номер 103 поступил сегодня утром – 7 ноября в 09:37.

«Повод к вызову – человека придавило деревом во дворе дома по улице Естая. Доезд на место составил 6 минут. Пострадала женщина 1957 года рождения. К сожалению, пострадавшая скончалась в результате полученных травм, несовместимых с жизнью: это переломы обеих голеней, грудной клетки, костей таза, закрытый перелом позвоночника, травмы внутренних органов, травматический шок 3-4 степени», – рассказали в пресс-службе областной станции скорой помощи.

#гибель #Павлодар #женщина #дерево

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