Упавшее от ветра дерево насмерть придавило женщину в Павлодаре

Жизнь пенсионерки оборвалась в возрасте 67 лет
В Павлодаре ветер начал усиливаться вечером, в городе повалило несколько деревьев. Одно из них рухнуло на пожилую женщину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Павлодар онлайн
Пострадавшая получила множество переломов и травмы внутренних органов. Хоть скорая и приехала очень быстро, спасти женщину не удалось.
Как сообщается, вызов на номер 103 поступил сегодня утром – 7 ноября в 09:37.
«Повод к вызову – человека придавило деревом во дворе дома по улице Естая. Доезд на место составил 6 минут. Пострадала женщина 1957 года рождения. К сожалению, пострадавшая скончалась в результате полученных травм, несовместимых с жизнью: это переломы обеих голеней, грудной клетки, костей таза, закрытый перелом позвоночника, травмы внутренних органов, травматический шок 3-4 степени», – рассказали в пресс-службе областной станции скорой помощи.