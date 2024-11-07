Упавшее от ветра дерево насмерть придавило женщину в Павлодаре

Жизнь пенсионерки оборвалась в возрасте 67 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Павлодаре ветер начал усиливаться вечером, в городе повалило несколько деревьев. Одно из них рухнуло на пожилую женщину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Павлодар онлайн

Пострадавшая получила множество переломов и травмы внутренних органов. Хоть скорая и приехала очень быстро, спасти женщину не удалось.

Как сообщается, вызов на номер 103 поступил сегодня утром – 7 ноября в 09:37.