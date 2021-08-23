"Пожирающие" память смартфона приложения назвала эксперт

Технологии
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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Какие именно приложения больше всего "пожирают" память смартфона, зависит от используемого устройства, платформы (iOS или Android), типа и версии приложения, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова, передает Kazpravda.kz.    

"Вес" приложения можно проверить в настройках, главный фактор здесь — тип приложения. Чем больше у приложения функций, тем оно тяжелее. К примеру, фонарик, завязанный на одну кнопку, займет минимум места.

А суперприложения вроде Яндекс.Go, где можно и вызвать такси, и заказать доставку — самые "тяжелые", отметила она.

Также в числе пожирателей памяти — те приложения, которым необходимо обращаться к памяти и хранить там данные, такие как чаты, музыкальные сервисы или библиотеки.

"Дело в том, что в них нередко хранится по несколько копий одного объекта — например, картинки, фото- или аудиофайла. Это происходит из-за того, что крупные приложения делают несколько команд разработчиков, и каждая отвечает только за свой функционал программы", — пояснила эксперт.

В случае с мессенджерами в настройках есть отдельная поднастройка, которая подскажет, что делать с загружаемым контентом, чтобы не "пожирать" память, добавляла Гильфанова.

По ее мнению, лучше всего очищать память встроенными программными средствами. К примеру, у устройств Apple есть функция "Сгрузить" — в результате ее использования будет освобождено место, занимаемое этим приложением, но сохранены его документы и данные.

"Переустановка приложения вернет все данные при условии, что приложение ещё доступно в App Store. То есть настройка "Сгружать неиспользуемые" — своего рода призрачная копия приложения до востребования", — сказала эксперт.

У устройств на базе Android для очистки памяти нужно проделать следующие шаги: Настройки — Приложения — Сортировать по размеру — выбрать приложение — память — очистить данные / очистить кэш.

"Также у многих приложений, которые имеют свойство "забивать" память смартфона, есть встроенные средства очистки, например, очистить кэш и медиафайлы можно у мессенджеров и браузеров", — заключила Гильфанова.



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