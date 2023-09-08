Какие нормы предложила омбудсмен Закиева в законопроект по безопасности детей

За преступления против половой неприкосновенности Динара Закиева предлагает предусмотреть только пожизненное заключение.

Фото: facebook.com/dinara.zakiyeva

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Facebook презентовала законопроект по обеспечению безопасности детей, который содержит 55 позиций в 4 кодексах и 10 законах, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, она предлагает ввести в уголовный кодекс статью «Насилие в отношении несовершеннолетнего», охватывающую все формы деяний, связанных с обращением в отношении несовершеннолетних с ужесточением наказания;

- исключить примирение сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних;

- исключить ограничение свободы, чтобы обеспечить неотвратимость наказания по статьям, связанным с истязанием, причинением вреда здоровью и др.;

- ввести статью «Приставание сексуального характера к несовершеннолетним» и ужесточить наказание за преступления против половой неприкосновенности, предусмотрев только пожизненное заключение.

Кроме того, в связи с участившимися случаями высадки детей из общественного транспорта, омбудсмен предлагает запретить высадку ребенка из общественного транспорта, находящегося без сопровождения родителя, и ввести за это ответственность.

Законопроект также содержит предложение о лицензировании организаций, оказывающих услуги детям, и исключить мораторий на их проверки.

Омбудсмен уточнила, что ранее заявленные инициативы ГП касаются только семей, состоящих на учете по неблагополучию, связанных с алкоголизмом, которых, по ее словам, на учете состоят около 7 тыс. Посыл данной инициативы генпрокуратуры не предусматривает никаких законодательных изменений и реализуется только в правовом поле в соответствии с существующим законодательством.

Ранее мажилисмен Марат Башимов отметил необходимость довести до логического конца требование президента ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних.