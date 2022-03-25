Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди посетил Кувейт с первым официальным визитом.

В Эль-Кувейте Мухтар Тлеуберди провел переговоры с главой МИД Кувейта шейхом Ахмедом Насером ас-Сабахом. Стороны рассмотрели состояние и перс­пективы двустороннего сотрудничества, отметили позитивную динамику отношений двух стран. Подчеркнули важность углубления торгово-экономического и инвестиционного партнерства, а также активизации работы Казахстанско-кувейтской межправительственной комиссии. Начиная с текущего года минист­ры иностранных дел обеих стран будут сопредседательствовать в ней.

Главы МИД Казахстана и Кувейта выразили удовлетворение уровнем и содержанием взаимодействия в рамках многостороннего сотрудничества. Обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

По итогам переговоров принято Совместное заявление минист­ров иностранных дел Казахстана и Кувейта.

На встрече с Премьер-минист­ром Кувейта шейхом Сабахом ас-Сабахом глава МИД РК передал приглашение Президента РК Касым-Жомарта Токаева Эмиру Кувейта шейху Науафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху принять участие в VI саммите СВМДА, который пройдет в октябре в Нур-Султане.

Также состоялись переговоры с министром финансов, государст­венным министром по вопросам экономики и инвес­тиций – председателем Совета директоров Суверенного фонда Kuwait Investment Authority Абдул-Уахабом аль-Рушейдом. Мухтар Тлеуберди ознакомил собеседника с деятельностью Международного финансового центра «Астана» и призвал кувейтскую сторону к сотрудничеству с МФЦА.

Министр иностранных дел РК провел встречу с главой крупного кувейтского инвестицион­ного холдинга Alshaya Group Мохаммедом аль-Шайа. Кувейтский бизнесмен выразил заинтересованность в расширении присутствия своей компании в Казахстане.