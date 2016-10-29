​Практическими делами укреплять ЕАЭС

Такие результаты показал ежегодный опрос Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития «Интеграционный барометр ЕАБР». В нем приняли участие 8,5 тыс. граждан в семи странах СНГ. Как отмечается в докладе, в Беларуси выявлен рост общественной поддержки евразийской интеграции на 3% за год – до 63%. В остальных странах – членах союза за минувший год произошло снижение народной поддержки участия в ЕАЭС. В Казахстане этот показатель снизился с 80% до 74%.

Основной причиной тренда стал рост доли граждан, относящихся к ней безразлично. Как отметил директор ЦИИ ЕАБР Евгений Винокуров, «медовый месяц» евразийской интеграции закончился. Граждане все чаще начинают оценивать текущее состояние, конкретные результаты интеграции, и то, как она влияет на их жизни».

Эксперты отмечают высокий уровень одобрения евразийской интеграции в Таджикистане. Эта страна – кандидат на вступление в ЕАЭС. Там общественная поддержка потенциального вступления в союз в 2016 году составила 68%, приводятся цифры в докладе.

Характерной чертой для населения постсоветского пространства является наличие родственных связей в странах СНГ. Таковых среди опрошенных оказалось около 60%. Это свидетельствует о значительной социальной интегрированности региона СНГ, считают эксперты.