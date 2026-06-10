Практическое взаимодействие расширяется

Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев провел переговоры со специальным посланником Президента США по делам Южной и Центральной Азии – послом США в Индии Серд­жио Гором.

Фото: МИД РК

В ходе состоявшейся в Астане встречи стороны обсудили широкий круг воп­росов двусторонней повестки, уделив особое внимание развитию экономичес­кого и инвестиционного партнерства, взаимодействию в сферах инноваций и искусственного интеллекта, образования и науки. Отдельно обсуждены перспективы сотрудничест­ва в области транспорта, логистики и критически важных минералов.

Ермек Кошербаев подчеркнул, что в Казахстане последовательно реализуются масштабные конституционные реформы и программы модернизации национальной экономики. Астана рассматривает Вашингтон в качестве одного из ключевых партнеров в сфере привлечения инвестиций, технологического обновления и углубления торгово-экономического сотрудничества. В данном контекс­те стороны предметно обсудили ход реализации договореннос­тей, достигнутых президентами

Касым-Жомартом Токаевым и Дональдом Трампом в ходе встречи в Белом доме в ноябре 2025 года.

Глава МИД РК также выразил благодарность американской стороне за участие на высоком уровне в предстоящем заседании Диалога «С5+1» по критическим минералам (Critical Minerals Dialogue). Кроме того, стороны отметили важность запланированной встречи в формате круглого стола с участием бизнес-делегаций США и стран Центральной Азии, который призван придать дополнительный импульс наращиванию торгово-экономического взаимодействия.

Серджио Гор поблагодарил казахскую сторону за гостеприимство, подтвердив важность продолжения активного диалога и практического взаимодействия по всему спектру двусторонней и региональной повестки. По итогам переговоров, как отмечается в сообщении МИД РК, стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства.