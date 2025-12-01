Пранк пошел не по плану: в Семее дзюдоистка защитила «похищенного» ребенка

Случай произошел в самом центре Семея – на Арбате.

Блогер решил снять видео о реакции людей на "похищение" ребенка. Однако, ситуация вышла из-под контроля. Неравнодушной прохожей оказалась девушка, занимающаяся дзюдо.  Свои навыки она применила  к "похитителю", посчитав его действия реальной угрозой, сообщает корреспондент  Kazpravda.kz  со ссылкой на паблик konkretno.kz

По сценарию видео, ребенок подбегал к прохожим, заявляя об опасности. Одна из прохожих, как позже выяснилось, ее зовут Нурай, не поверила объяснениям мужчины и потребовала доказательств его родства с ребенком. После словесной перепалки и попытки мужчины увести ребенка, девушка применила физическую силу и повалила его на землю.

Оказалось, что девушка занимается дзюдо и объяснениям о "социальном эксперименте", она не поверила. После вмешательства оператора, она выразила возмущение подобными "экспериментам".

Автор пранка попытался загладить свою вину, попытавшись вручить героине ролика денежное вознаграждение.

Сначала девушка отказалась, но после уговоров согласилась взять деньги, сказав при этом: «Не устраивайте такие пранки».

В описании к видео автор заявил о цели привлечения внимания к важности поддержки нуждающихся.

«Маленькие дети, пожилые люди и те, у кого есть проблемы со здоровьем, становятся наиболее уязвимыми в подобных обстоятельствах. Именно им важна своевременная поддержка. Этот социальный ролик создан, чтобы подчеркнуть значимость неравнодушия и своевременной помощи тем, кто сталкивается с трудностями. Все сцены в видео смоделированы с участием актеров. Реальные события не отражаются», - написал автор ролика.

 

