Прав лишен первый мопедист Свежий выпуск 12 апреля 2025 г. 0:00 52 Ксения Денисова, Алматы Первым водителем мопеда, лишенным прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, стал 24-летний мужчина. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Интерес сотрудников полиции вызвало поведение водителя на одной из крупных городских автодорог: мопед он вел неуверенно, с нарушением Правил дорожного движения. Гражданин, заподозренный в употреблении психотропных веществ, был препровожден в медицинское спецучреждение, где в результате наркологического освидетельствования установлен факт его алкогольного опьянения. Суд вынес постановление об административном аресте нарушителя на 15 суток и лишении его права на управление транспортными средствами сроком на семь лет. Пятого апреля вступили в силу поправки в законодательство, которые приравняли мопеды к механическим транспортным средствам, а их владельцев сделали не только полноправными участниками дорожного движения, но и в равной степени ответственными за соблюдение установленного на дорогах порядка. В этот же день в Алматы прошли первые рейды по выявлению лиц, управляющих мопедами без оформленных водительских документов – удостоверения категории A1, регистрационных автономеров и свидетельства о техосмотре. За неделю до окончания регистрационной кампании в мегаполисе было поставлено на учет около 6 тыс. мопедов. Однако в последние дни возник ажиотаж – ежедневно в алматинские спецЦОНы за получением номеров обращались до пятисот водителей, что заставило продлить время их работы. #закон #права #мопед