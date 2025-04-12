Прав лишен первый мопедист

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Ксения Денисова, Алматы

Первым водителем мопеда, лишенным прав за управление транспорт­ным средством в нетрезвом состоя­нии, стал 24-летний мужчина.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Интерес сотрудников полиции вызвало поведение водителя на одной из крупных городских автодорог: мопед он вел неуверенно, с нарушением Правил дорожного движения. Гражданин, заподозренный в употреблении психотропных веществ, был препровожден в медицинское спец­учреждение, где в результате наркологического освидетельствования установлен факт его алкогольного опьянения.

Суд вынес постановление об административном аресте нарушителя на 15 суток и лишении его права на управление транс­портными средствами сроком на семь лет.

Пятого апреля вступили в силу поправки в законодательство, которые приравняли мопеды к механическим транспортным средствам, а их владельцев сделали не только полноправными участниками дорожного движения, но и в равной степени ответственными за соблюдение установленного на дорогах порядка.

В этот же день в Алматы прошли первые рейды по выявлению лиц, управляющих мопедами без оформленных водительских документов – удостоверения категории A1, регистрационных автономеров и свидетельства о техосмотре. За неделю до окончания регистрационной кампании в мегаполисе было поставлено на учет около 6 тыс. мопедов. Однако в последние дни возник ажиотаж – ежедневно в алматинские спецЦОНы за получением номеров обращались до пятисот водителей, что заставило продлить время их работы.

#закон #права #мопед

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