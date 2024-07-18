Права «за три дня и без экзаменов» обещают мошенники казахстанцам

Министерство внутренних дел РК обратилось к казахстанцам с предупреждением о мошенниках, якобы помогающих легко получить права на вождение, сообщает Kazpravda.kz

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«В социальных сетях распространяется мошенническая информация о содействии в получении водительских удостоверений за вознаграждение, что является незаконным и несет за собой уголовную ответственность. В основном мошенники просят предоплату и после нее исчезают без следа. В этой связи МВД призывает граждан быть внимательными и не соглашаться на сомнительные сделки. Таким способом получить водительские права невозможно», – отметили в ведомстве.

В МВД напомнили, что для получения прав на вождение автотранспорта необходимо пройти обязательное обучение в автошколе с получением свидетельства об окончании курсов на определенную категорию водительского удостоверения. Дальше необходимо обратиться в спецЦОН для сдачи теоретического и практического экзаменов по категории, которой обучались. Для этого нужно предоставить удостоверяющие личность документы, свидетельство об окончании курсов обучения в автошколе, медицинскую справку, квитанцию об оплате госпошлины за изготовление водительского удостоверения.

В случае успешной сдачи экзаменов гражданину выдается водительское удостоверение на право управления транспортом.