Свежий выпуск
Правила рациональной гибкости
Досжан АЙТУ
По мнению Юкки Максимайнена, сегодня на глобальном рынке энергоресурсов еще не происходит никаких фатальных потрясений, связанных с ценовым пикированием до критического уровня. Были периоды, когда мировые цены на нефть и металлы были гораздо ниже, чем сейчас, но в тот момент никто не рассмат­ривал ситуацию как критическую.
– В бытность трейдером на рынке энергоресурсов я знал времена, когда цена на нефть была 15 и 20 долларов за баррель. И эти уровни в тот момент всем казались нормальными, – сказал спикер.
По его мнению, весьма вероятно, что относительно низкие цены на сырьевые ресурсы сохранятся еще долго. Возможно также, что глобальное экономическое развитие будет сопровождаться периодами турбулентности финансовых и других рынков. В этих условиях те экономики, которые сумели выстроить гибкую производственно-технологическую структуру, именно они смогут более успешно адаптироваться к новым условиям и продолжать устойчивое развитие.
В этом контексте экономика Казахстана, как считает Юкки Максимайнен, имеет несколько реальных сторон гибкости. Во-первых, важно, что Казахстан не является бедной страной. С точки зрения ВВП на душу населения Казахстан находится на одном уровне с Россией и даже впереди Бразилии, которая в течение нескольких лет рассматривалась мировыми экспертами в качестве положительного примера экономической состоятельности. Этот потенциал Казахстану необходимо сохранить, не допуская его падения, поскольку он служит буфером в условиях периодических кризисов.
Другая особенность казахстанской экономики – это опыт успешного преодоления мировых экономических кризисов. Казахстан не впервые сталкивается с глобальными шоками и за это время сумел не только получить опыт, но и выработать определенную антикризисную стратегию, которая признана одной из лучших среди аналогичных мировых практик. Данный опыт – это вклад в мировой антикризисный процесс и, конечно же, является большим преимуществом Казахстана, демонстрирующим его способность адекватно реагировать на глобальные экономические вызовы.
Важно также, что Казахстан имеет относительно низкий уровень внешнего долга на своем балансе – 12% от ВВП. В глобальном и региональном масштабах это один из самых низких уровней внешней задолженности, что дает лишние бонусы Казахстану в плане быстрой адаптации к текущим условиям и сохранения стабильных параметров развития.
В числе факторов, ограничивающих гибкость экономики страны, по мнению главы филиала McKinsey & Company, преобладающее значение сырьевого экспорта, ориентированного преимущественно на рынки КНР и России. В условиях, когда основные региональные торговые партнеры Казахстана сталкиваются с периодом «длительной неопределенности», республике следует ускорить процессы диверсификации части экспорта на другие рынки.
Низкая кредитоспособность банковского сектора при большой доле невыплаченных займов, а также слабый уровень урбанизации в стране остаются острыми гранями экономики, считает зарубежный экономист. В одном случае это не способствует росту деловой активности бизнеса и самого финансового сектора, в другом – накладывает нагрузку на социальную грань экономики.
По мнению спикера, по многим совокупным параметрам развития Казахстан можно сравнить с такими странами, как Австралия, Чили и Канада. Опыт этих и других стран по преодолению кризисов показывает, что все они в трудные времена, связанные с отсутствием внешнего фондирования, выходили из положения, поддерживая наиболее доходную часть экономики. Словом, в нашем случае предлагается поддерживать лишь ту часть бизнеса, которая обладает конкурентоспособностью. Что же, спрашивается, делать остальным? Очевидно, затягивать туже пояса, дабы сохранить гибкость талии.
55dfa46796ead1440719975.jpg

Популярное

Все
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Деменцией в Казахстане страдают в десятки раз больше человек, чем признает официальная статистика
​​​​​​​Уроки пандемии
Новые поправки в области прав человека приняли в Казахстане . Что изменится?
Почему вместо предупреждения паводка в Казахстане с ним каждый год мужественно борются?
Как должен измениться госаппарат Казахстана из-за новых реформ Токаева
Что угрожает Балхашу – основные причины озвучила депутат
Приоритеты поменялись – эксперт о новых поправках в области прав человека в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Новые правила медико-социальной экспертизы лишены здравого смысла и сострадания. Так считают родители детей, больных онкологией
Министр образования высказался о читательской грамотности
Впервые в истории женская сборная Казахстана по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг
​​​​​​​Себе на уме, или Почему болезнь Альцгеймера грозит каждому
В центре реформ – интересы каждого казахстанца
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 апреля
Имплантацию кардиовертера-дефибриллятора впервые провели в Мангистау
Порядок прежде всего
​​​​​​​Безбумажная среда и цифровизация
​​​​​​​Один на один с болью
17 апреля 2022
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Ограничение на экспорт зерна и муки вводится в Казахстане
Попытку побега из колонии пресекли в Павлодаре
Горящий автомобиль внезапно отъехал от других машин в Павлодаре (видео)
Блогера подозревают в вымогательстве денег у чиновника в Шымкенте
Масштабный пожар уничтожил более 300 участков в садоводствах Павлодара
Меры в области прав человека расширили в Казахстане – Токаев подписал указ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 апреля
16 апреля 2022
Министр энергетики приехал на Петропавловскую ТЭЦ и дал поручения руководству
Рыбакина принесла Казахстану досрочную победу в Кубке Билли Джин Кинг
Рассылку о хакерской атаке прокомментировали в аэропорту Нур-Султана
Встречу с резервистами провели в Правительстве РК
Целый год пролежал труп женщины в квартире в Актау
Партия «AMANAT»: встречи в регионах продолжились на востоке страны
Подозрительный сверток нашли во время субботника в Нур-Султане
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Министр обороны наблюдал действия подразделений в горной местности в ходе учения
Год детей в городе Шу продолжается спортивными соревнованиями
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
С 18 апреля отключат отопление в Нур-Султане
16 апреля 2022
Казахстанец нокаутировал аргентинского "Питбуля" в Лондоне
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
15 апреля 2022
Теплицу площадью 500 га построят в Туркестанской области
В Правительстве рассмотрели итоги работы "KAZAKH INVEST" в 2021 году
Токаев поручил реформировать национальный холдинг "Зерде"
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Чиновники взяли тысячу долларов за покровительство над казино в Капчагае
Памятник Розе Баглановой открыли в Алматы
Тимур Ташимбаев назначен первым заместителем Генпрокурора РК
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Использовать флаг ещё более свободно могут разрешить в Казахстане
Чиновники брали взятки за продление инвалидности в Атырауской области
Курс по гендерным вопросам в региональном измерении провели в Казахстане
"Tide", "Ariel" и "Миф" производили подпольно в Шымкенте
Создали специальный сайт: мошенники от лица "КазМунайГаз" привлекают деньги казахстанцев
Вопросы сотрудничества обсудили Премьер Казахстана и Посол Кыргызстана
Президент принял посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева
"Охотятся за персональными данными казахстанцев" – Нацбанк предупредил о мошенниках
Из детсада на операцию: полицейские выяснили, как получил травмы ребенок в Туркестанской области
Токаев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Еще 22 поселка – с газом!
Свежий выпуск
Уникальная инвестиционная площадка
Свежий выпуск
В урбанизированной среде
Свежий выпуск
Огонь, вода и дымовые трубы
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021