В АРРФР напомнили, что в целях усиления защиты прав потребителей финансовых услуг с 30 сентября текущего года вводится период «охлаждения» при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-займов, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, основная цель периода охлаждения – дать заемщику время на обдуманное решение и тем самым снизить вероятность поспешного заключения договора займа либо вовлечения в мошеннические схемы.

Данная норма содержится в Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации», подписанным Главой государства 30 июня 2025 года.

В реализацию закона правлением Агентства принят следующий порядок охлаждения по потребительским беззалоговым займам, выдаваемым онлайн:

- не менее 8 часов после заключения договора банковского займа при сумме от 150 МРП (589 800 тенге) до 255 МРП (1 002 660 тенге);

- не менее 24 часов при сумме банковского займа свыше 255 МРП (1 002 660 тенге), микрокредита свыше 75 МРП (294 900 тенге).

Перечисление денег заемщику допускается только после получения его согласия на выдачу кредита по истечении установленного периода охлаждения.

«Банки и МФО обязаны соблюдать период охлаждения в случае выдачи заемщику в течение 1 дня нескольких кредитов, общая сумма которых превышает указанные лимиты. При этом период охлаждения не распространяется на выдачу товарных кредитов, внутреннее рефинансирование и займы в рамках лимита по платежной карте (до 150 МРП). Если заемщик передумал в течение периода охлаждения брать кредит, договор займа аннулируется, и кредитные средства ему не перечисляются», – говорится в информации.

Там же добавили, что период охлаждения действует исключительно для онлайн-займов и направлен на защиту граждан от мошенничества. В случаях, когда заемщику срочно необходимы кредитные средства, он всегда может обратиться в отделение банка или МФО и оформить заем без применения периода охлаждения.