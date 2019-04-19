Правительственная рабочая группа в ВКО: посещение больниц, встречи с населением
Заместитель Премьер-министра РК Г. Абдыкаликова прибыла во главе рабочей группы по разъяснению основных направлений новых социальных мер Елбасы "Әлеуметтік қамқорлық" в Восточно-Казахстанскую область, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, в ее составе – министры труда и социальной защиты населения Б. Сапарбаев, образования и науки К. Шамшидинова, здравоохранения Е. Биртанов, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства М. Жайымбетов.
Рабочая поездка Правительственной делегации началась с посещения больницы скорой медицинской помощи г. Семей. Она построена по программе "100 больниц, 100 школ" и рассчитана на 325 коек.
Здесь недавно был открыт уникальный Центр политравмы и ортопедии, оснащенный комплексом современного оборудования. На май намечено открытие первой в стране гибридной операционной для нейрохирургии. За 3 года инвестировано 18,8 млрд тенге, что позволило увеличить объем высокотехнологичного оборудования в 2,5 раза.
Далее заместитель Премьер-министра и министр труда и социальной защиты населения проинспектировали работу Центра обслуживания населения. Ими были рассмотрены процессы оказания государственных услуг в электронном формате.
Основным мероприятием в г. Семей стала встреча членов рабочей группы с многодетными матерями, малообеспеченными семьями, ветеранами труда, инвалидами, учителями, врачами, представителями общественности. На ней Г. Абдыкаликова подчеркнула, что Казахстан вступил в новый этап развития. Сегодня реализуется новая социальная политика, главной целью которой является повышение благосостояния народа. А для этого каждый член общества должен внести свой вклад в развитие страны.
Членами правительственной делегации были презентованы нововведения в сфере социальной защиты населения, образования, здравоохранения, жилищной политики.
По окончании встречи с жителями города заместитель Премьер-министра Г. Абдыкаликова провела личный прием граждан и посетила многодетные семьи. В частности она была у Ольги Кандыба, которая воспитывает 14 детей. Многодетная семья поблагодарила государство за предоставленные им 7 земельных участков и подаренный автомобиль марки "Газель". Также она посетила семью Индиры Отарбаевой, воспитывающей 8 детей, которая выразила сердечную признательность учредителю ТОО "Өкен" Б. Ибраеву за подаренный новый частный дом.
Во второй половине дня рабочая поездка продолжилась в г. Усть-Каменогорск.
Первым мероприятием стало посещение Центра роботизированной хирургии. Врачи Центра провели более 1 тыс. операций (200 операций на ангиографе, 800 урологических и 123 операций на роботе).
На базе этой клиники открыт Центр трансплантологии, проведены успешные операции по пересадке почек.
Вице-премьер с членами рабочей группы провела встречу с жителями области, которая прошла в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д. Серикбаева. На нее были приглашены многодетные матери, малообеспеченные семьи, ветераны труда, инвалиды, учителя, врачи, представители общественности.
На встрече были даны подробные разъяснения по повышению доходов низкооплачиваемых категорий населения, новым мерам социальной защиты населения, дальнейшему развитию образования и здравоохранения, механизмам жилищного обеспечения. Члены Правительственной делегации ответили на актуальные вопросы, поступившие из зала.
Следующим пунктом рабочей поездки Г. Абдыкаликовой стало посещение на дому многодетных семей. Сегодня в области в рамках социальной ответственности бизнеса таким семьям оказывается системная помощь. Так, многодетному отцу Нурлану Жетпис ТОО "ВК Техногрупп" предоставил двухкомнатную квартиру, а Евгении Черкашиной, которая растит 12 детей, была оказана спонсорская помощь для развития подсобного хозяйства, переданы строительные материалы для ремонта жилья.
Затем в режиме видеосвязи проведено выездное заседание Координационного совета в области социальной защиты инвалидов. На нем были подведены итоги реализации третьего этапа Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов на 2012–2018 годы. На его реализацию было направлено порядка 12 млрд тенге. Установлены 17 043 дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов; 540 пешеходных перехода обустроены звуковыми устройствами; обеспечено сопровождение сурдопереводом транслирование новостных телепередач на 28 региональных телеканалах, разработан портал "Интерактивная карта доступности "Доступная среда" и др. Стали доступными 97,3% объектов социальной инфраструктуры из числа паспортизированных.
Кроме того, был обсужден проект нового Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года. По итогам заседания Координационного совета Гульшара Абдыкаликова дала ряд конкретных поручений.
В целях создания условий для получения детьми с особыми образовательными потребностями доступного и качественного образования утверждена Дорожная карта по реализации проекта "Развитие инклюзивного образования на 2018-2020 годы". В школе-интернате "Ақниет" для детей с ограниченными возможностями делегации презентовали данную программу. В ее рамках планируется курсовая подготовка 1200 педагогов, в том числе в 2019 году курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию должны пройти 500 педагогов. На сегодняшний день в области функционируют 13 кабинетов психолого-педагогической коррекции. Эта мера позволит детям с особыми образовательными потребностями получать бесплатно услуги коррекционных педагогов в шаговой доступности.
На этом рабочая поездка правительственной делегации в Восточно-Казахстанскую область завершена.