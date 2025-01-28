Правительство должно избавиться от излишней бюрократии - глава государства

Президент,Правительство
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Венера Баталова
корреспондент

Президент отдельно остановился на основных задачах и приоритетах правительства и других уполномоченных органов на ближайший период, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«В прошлом году в обрабатывающей промышленности было реализовано 180 инвестиционных проектов на общую сумму 1,3 триллиона тенге. В результате рост сектора составил почти 6%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Эту положительную тенденцию следует закрепить и сделать ее необратимой», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что привлечение в экономику инвестиций – это другой критически важный вопрос. По этому показателю, согласно данным ООН, Казахстан выглядит вполне успешно. Для оперативного решения вопросов инвесторов создан Инвестиционный штаб. Деятельность штаба ускорила реализацию отдельных проектов за счет устранения различных бюрократических барьеров и правовых коллизий.

«Но главная задача состоит в том, чтобы не только решать «точечные проблемы», но, прежде всего, системно улучшить инвестиционный климат в стране. В процессе проработки инвестпроектов по-прежнему много времени уходит на межведомственную координацию. Правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии», - сказал глава государства.

Президент отметил, что долгие процедуры согласования и принятия решений связаны с нежеланием и боязнью госслужащих брать на себя ответственность.

«Об этом надо прямо говорить», - добавил он.

#президент #заседание #приоритеты

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