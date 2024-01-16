Правительство РК настроено на углубление сотрудничества со Всемирным банком

Правительство
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Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Стороны обсудили вопросы проведения совместных проектов в области развития экономики, внедрения цифровизации, защиты окружающей среды и др. 

Как отметил глава правительства, на протяжении более 30 лет сотрудничества в республике успешно реализовано 48 совместных проектов на сумму свыше $8 млрд. На сегодня в работе 6 активно действующих проектов.

По его словам, партнерство со Всемирным банком направлено на поддержку проводимых в Казахстане реформ для достижения более инклюзивного и устойчивого развития. Ярким примером этому является Программа совместных экономических исследований, которая успешно реализуется уже на протяжении более 20 лет. 

«Правительство Казахстана настроено на дальнейшее углубление сотрудничества со Всемирным банком», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В свою очередь Татьяна Проскурякова отметила, что Организация активизировала подготовку новых проектов по линии РК, чему способствовали переговоры, проведенные в августе прошлого года. Это в том числе касается программы Правительства по подключению отдаленных населенных пунктов к Интернету. 

«Мне кажется, это будет очень хороший пример для всех стран Центральной Азии. Я думаю, что роль Казахстана как регионального лидера будет укрепляться», — сказала она.

#сотрудничество #Правительство #Всемирный банк

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