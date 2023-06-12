Правительство Турции выразило соболезнования Казахстану

Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Турецкое информационное агентство "Анадолу".

Фото: aa.com.tr

"С глубокой печалью восприняли вести о гибели 14-ти лесничих в результате пожаров в Абайской области. Выражаем соболезнования дружественному и братскому народу и правительству Казахстана", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области.

Продолжается эвакуация сельчан в город Семей.

Акимат Абайской области объявил сбор для помощи пострадавшим от пожара.