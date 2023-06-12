Жителей поселков Булак и Озерки эвакуировали в Семей

Люди размещены в эвакопунктах и обеспечены питанием.

Фото: кадр из видео

В целях обеспечения безопасности жителей Озерского сельского округа, проживающих вблизи с лесным массивом, было принято решение об их эвакуации в город Семей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Охрана домов и личных подсобных хозяйств обеспечена сотрудниками полиции. Перед въездом в села организованы посты.

Также, в связи с густым дымом от лесного пожара, в Семей эвакуированы около 80-ти жителей поселка Булак.

Люди размещены в эвакопунктах и обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

По данным МЧС, тушение пожара в области Абай продолжается в трех направлениях (южная, западная и восточная кромки), задействовано порядка 1 500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

Также привлечены 14 вертолетов для осуществления аэровизуального обследования фронта пожара и сброса воды на очаги огня. С начала пожара всего сброшено порядка 1900 тонн воды.

Для координации тушения на место пожара вылетели министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов и министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

На телефоны горячей линии поступило 104 звонка. Телефоны горячей линии МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31.

В связи с изменениями метеоусловий (порывы ветра до 18 м/с) низовой пожар получил распространение в южную по направлению от очага пожара (плотное задымление) сторону села Талица, для защиты села выставлена пожарная техника. Жители села заблаговременно эвакуированы.