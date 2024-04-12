Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Юрист по семейному праву Асель Кишкембаева рассказала, что алименты можно взыскать на содержание бывшей / бывшего супруги (супруга), даже если были взысканы алименты на содержание совместных несовершеннолетних детей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Статья 148 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» предусматривает право требовать предоставления в судебном порядке алиментов от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами может:

–  бывшая супруга в период беременности и до достижения общим ребенком трехлетнего возраста;

–  нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком с инвалидностью до достижения им возраста восемнадцати лет, а также в случае установления общему ребенку с инвалидностью по достижении им возраста восемнадцати лет первой или второй группы инвалидности;

– нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака (супружества).

Юрист напомнила, что права и обязанности супругов, включая и обязанность материально поддерживать друг друга, возникают со дня госрегистрации брака.

«Пары, которые «сожительствовали» и не зарегистрировали брак официально, не могут претендовать на алименты на свое содержание», – пояснила юрист.

Еще одним необходимым критерием является наличие у бывшего супруга средств для выплаты алиментов.

Отсюда следует, что иск о взыскании алиментов с супруга (бывшего супруга) может быть удовлетворен судом, если взыскание с ответчика алиментов не приведет к невозможности удовлетворения жизненных потребностей данного лица и членов его семьи, которых он по закону обязан содержать, за счет средств, оставшихся после уплаты алиментов.

По словам Асель Кишкембаевой, даже если взыскатель в указанные периоды имел заработок или другой доход, это не является основанием для отказа в взыскании алиментов. Но может быть учтено судом при определении размера алиментов, подлежащих взысканию с ответчика.

Кроме того, бывшие супруги могут договориться о размере алиментов и порядке их предоставления, составив соглашение.

«Если такое соглашение не достигнуто, то размер алиментов определятся судом, исходя из материального и семейного положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон, в кратном отношении к месячному расчетному показателю (МРП), действующему на момент выплаты алиментов», – пояснила эксперт.

Вместе с тем, суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком как в период брака, так и после его расторжения в случаях:

–  если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами или в результате совершения им умышленного преступления;

–  недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов.

«Если основания для назначения алиментов потеряли свою актуальность или если супруг, имеющий право на содержание, вступает в новый брак, обязанность содержать бывшего супруга прекращается по решению суда», –  заключила Асель Кишкембаева.

Ранее юрист рассказала, почему государству невыгодно, чтобы пары расходились.  

Объем задолженности по алиментам в Казахстане озвучила эксперт. 

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